Nintendo of America a poursuivi le gouvernement des États-Unis concernant les vastes tarifs douaniers que le président Donald Trump a mis en place l’année dernière, selon une plainte déposée vendredi devant la Cour du commerce international des États-Unis et obtenue par Aftermath. Bien que la Cour suprême ait entravé les tarifs pour le moment, la situation reste en évolution pour les entreprises fabriquant des biens en dehors des États-Unis et envoyés sur le territoire américain.

La Cour suprême a annulé les tarifs le 20 février, mais Trump a promis d’imposer de nouveaux tarifs de 15% sur de nombreuses importations mondiales en vertu de la section 122 du Trade Act de 1974. Deux douzaines d’États poursuivaient les nouveaux tarifs jeudi dernier. Plus de 1 000 entreprises ont également poursuivi le gouvernement américain pour ce qu’elles considèrent comme la mise en œuvre illégale de ces tarifs. Ces entreprises incluent Costco et FedEx.

La plainte de Nintendo of America cible principalement les remboursements des tarifs précédemment imposés que la Cour suprême a annulés. La Cour suprême a conclu que Trump ne pouvait pas invoquer l’International Emergency Economic Powers Act de 1977 pour mettre en place les tarifs. Les avocats de Nintendo of America citent le Département du Trésor des États-Unis et le Secrétaire au Trésor Scott Bessent, le Département de la Sécurité intérieure des États-Unis et l’ancien Secrétaire à la Sécurité intérieure Kristi Noem, le Bureau du Représentant commercial des États-Unis et le Représentant commercial américain Jamieson Greer, les Douanes et la Protection des frontières des États-Unis et le Commissaire à la Protection Rodney Scott, ainsi que le Département du Commerce des États-Unis et le Secrétaire au Commerce Howard Lutnick.

Les avocats écrivent dans la plainte que cette action concerne l’initiation et l’administration par les défendeurs de mesures commerciales illégales qui ont, à ce jour, abouti à la collecte de plus de 200 milliards de dollars de tarifs sur les importations de presque tous les pays.

La Cour du commerce international des États-Unis a compétence sur les questions civiles relatives aux douanes et au droit du commerce international dans le pays. C’est là que tous ces procès sont en cours, et où les Douanes et la Protection des frontières ont dit à un juge qu’elles avaient collecté 166 milliards de dollars de tarifs mercredi dernier, selon CNBC. Mercredi, le juge Richard Eaton a statué que les entreprises ont droit à des remboursements. Mais vendredi, les Douanes et la Protection des frontières ont déclaré dans un dossier qu’elles ne peuvent actuellement pas se conformer à l’ordre de rembourser les tarifs.

Depuis le 1er février 2025, écrivent les avocats, Trump a mis en œuvre des décrets exécutifs illégaux imposant des tarifs sur les importations d’un vaste ensemble de pays. L’entreprise demande à la cour de rembourser avec intérêts les tarifs qu’elle a payés. Nintendo of America a qualité pour poursuivre parce qu’elle est l’importateur officiel de biens qui étaient soumis aux droits IEEPA, disent les avocats. Nintendo fabrique ses consoles et accessoires à l’étranger, principalement au Vietnam et en Chine.

Le calendrier des tarifs était particulièrement mauvais pour Nintendo, qui se préparait à lancer sa console Nintendo Switch 2 lorsqu’ils ont été annoncés. L’entreprise a fini par retarder les précommandes de la console tant attendue après l’annonce des tarifs.

Nintendo a déclaré à la presse en avril 2025 que les précommandes pour Nintendo Switch 2 aux États-Unis ne commenceraient pas le 9 avril 2025 afin d’évaluer l’impact potentiel des tarifs et l’évolution des conditions du marché. Nintendo mettrait à jour le calendrier ultérieurement. La date de lancement du 5 juin 2025 restait inchangée.

Nintendo a commencé les précommandes le 24 avril. La nouvelle console elle-même est restée à 449,99 dollars, mais les accessoires de la console ont subi une augmentation de prix en raison de l’augmentation des droits. Pour maintenir le prix de la console identique, Nintendo a envoyé la plupart de ses unités fabriquées au Vietnam aux États-Unis, selon Bloomberg. Nintendo avait déjà déplacé une partie de sa production de la Chine vers le Vietnam lors de la première présidence de Trump.

À travers plusieurs pages de la plainte, les avocats de Nintendo racontent la situation tarifaire commençant le 1er février, lorsque Trump a émis les décrets exécutifs imposant de nouveaux tarifs. Les mois qui ont suivi ont été chaotiques, la situation changeant rapidement alors que les tarifs étaient augmentés, suspendus, puis augmentés à nouveau. Les tarifs ont atteint plus de 125% pour les biens en provenance de Chine, avant d’être réduits à 34% en mai. Tout au long de multiples contestations juridiques, l’administration Trump a continué à imposer les tarifs, disent les avocats de Nintendo. Cela viole l’International Emergency Economic Powers Act de 1977, disent les avocats de Nintendo, et c’est pourquoi ils ont droit à un remboursement des tarifs payés depuis février 2025.

Tous les tarifs collectés en vertu des droits IEEPA doivent être remboursés avec intérêts, écrivent les avocats. Ils affirment que le gouvernement a reconnu ce point dans d’autres documents judiciaires.

