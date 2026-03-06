L’éditeur Shueisha Games et le développeur SIGONO ont reporté le jeu d’aventure à fins multiples OPUS: Prism Peak de sa date de sortie initialement prévue le 26 mars au 16 avril, ont annoncé les entreprises. Il sera disponible sur Switch 2, Switch et PC via Steam.

SIGONO a expliqué être désormais dans la dernière ligne droite des tests de compatibilité multiplateforme et de certification. Pour garantir un lancement simultané en douceur, la date de sortie pour Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et Steam a été déplacée au 16 avril 2026.

Le studio a poursuivi en reconnaissant que l’attente n’a pas été facile et que quelques semaines supplémentaires n’étaient pas ce que tout le monde voulait entendre, mais cela signifie qu’ils peuvent livrer le jeu exactement comme il devrait l’être.

Jonathan Wang, producteur chez Shueisha Games, a déclaré croire qu’OPUS: Prism Peak mérite le soin et le polish nécessaires pour répondre aux attentes de ses fans. En donnant à SIGONO du temps de développement supplémentaire, ils peuvent s’assurer que la version finale reflète vraiment le cœur et le savoir-faire derrière le projet. Les joueurs peuvent essayer la démo Steam maintenant, bien qu’elle ne soit plus disponible très longtemps, donc l’équipe encourage tout le monde à s’y plonger tant que possible.

OPUS: Prism Peak est une aventure narrative où le joueur incarne un adulte fatigué qui se retrouve pris en dehors de la réalité. En utilisant son vieil appareil photo, il explorera un royaume éthéré et ses liens avec le monde qu’il a laissé derrière lui, découvrira ses mystères et finira par trouver son chemin de retour.

Le joueur est un photojournaliste d’âge moyen et fatigué qui se retire d’une vie de déception dans la ville pour trouver du réconfort dans ses racines. Mais un accident inattendu le laisse bloqué dans un royaume montagneux éthéré, où il croise le chemin d’une fille mystérieuse. Pour découvrir la vérité de ce monde énigmatique et trouver un chemin de retour, il doit rassembler des indices et reconstituer ses mystères, le tout avec rien d’autre que le vieil appareil photo dans ses mains.

Dans OPUS: Prism Peak, les joueurs suivent Eugene, un ancien photojournaliste de 40 ans devenu propriétaire de café, qui retourne dans sa ville natale lorsqu’un accident soudain le tire dans les Dusklands, un royaume calme et surréaliste de lumière déclinante et de chagrin tacite. Là, son appareil photo longtemps abandonné est replacé dans ses mains, et il rencontre une jeune fille mystérieuse qui se souvient seulement qu’elle doit retourner vers une montagne lointaine au plus profond de ce monde étrange.

Sans chemin clair vers la maison, les deux voyagent ensemble à travers des paysages fragiles et des souvenirs persistants, rencontrant des esprits curieux en chemin. Chaque esprit reflète une émotion, un souvenir ou une leçon différente, du doux cerf qui offre à Eugene son appareil photo à la licorne silencieuse observant depuis les bords du chemin. Ces rencontres guident la paire à travers forêts, villes et sentiers de montagne tout en révélant des vérités plus profondes sur les Dusklands et le monde intérieur d’Eugene.

Alors qu’une présence trouble menaçante teinte de rouge et noir traque Eugene depuis les ombres, les joueurs utilisent la photographie pour capturer des paysages à couper le souffle, des esprits divins et des moments décisifs dans un monde où tout est éphémère.

Les caractéristiques clés incluent la photographie, qui reflète à quel point le protagoniste regarde le monde de près. Les joueurs doivent observer leur environnement, comprendre ce que chaque esprit désire et capturer les secrets du royaume à travers leur objectif. Capturez le moment, puis apprenez à lâcher prise.

Parmi les esprits se trouve une fille sans mémoire de qui elle est, seulement un faible sentiment qu’elle devait aider un adulte à traverser ses difficultés. Au fur et à mesure que leur voyage se déroule, sa présence offre un angle différent qui l’aide à voir le monde plus clairement.

Ce monde n’est pas différent de la réalité, mais il s’efface lentement. L’humanité a disparu depuis longtemps, ne laissant que des esprits animaux habiter ses restes. Ils croient que tant qu’ils capturent les moments les uns des autres, ils continueront d’exister.

Les esprits rencontrés tout au long du jeu peuvent se rapprocher du joueur en fonction de ses choix, façonnant tranquillement ce qui attend à destination. La photographie devient à la fois un outil et une métaphore, préservant des fragments de mémoire tout en apprenant à lâcher prise, et permettant aux joueurs de découvrir la beauté hantante et les histoires cachées des Dusklands.