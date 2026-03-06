Le jeu d’action roguelike Temtem: Swarm quittera l’Accès Anticipé et sortira sur PlayStation 5 et PC via Steam le 2 avril avec un jeu multiplateforme complet, ont annoncé les développeurs Crema et GGTech Studios. Une version Switch sortira ultérieurement.

Temtem: Swarm est initialement sorti en Accès Anticipé sur PC le 13 novembre 2024.

Crema et GGTech Studios ont confirmé aujourd’hui qu’ils proposeront Temtem: Swarm sur Nintendo Switch. Le calendrier de sortie est encore en cours de décision.

Alors que Temtem était une aventure en ligne de collection de créatures, Swarm est un jeu d’action roguelike qui peut être joué seul ou avec des amis. Un résumé rapide du gameplay note que les joueurs débloqueront de puissantes capacités et améliorations, trouveront et collectionneront des Tems pour évoluer et devenir plus forts, découvriront des stratégies surpuissantes et combattront des boss massifs dans ce bullet heaven de type survivor-like.

Temtem: Swarm mélange le plaisir simple et palpitant des jeux de survie avec les combats stratégiques de Temtem, permettant de concocter toutes sortes de stratégies astucieuses avec des amis ou des joueurs aléatoires dans un monde rempli de créatures familières et d’ambiances vibrantes.

Les joueurs peuvent s’associer pour survivre à la horde. Jusqu’à trois amis peuvent affronter ensemble des hordes implacables de Tems. Pas d’amis pour jouer ? Pas de souci, utilisez le système de matchmaking pour trouver d’autres Swarmers. Élaborez des stratégies, partagez des ressources (ou pas) et éliminez des boss de plus en plus puissants. Maximisez votre potentiel d’attaque en coordonnant l’équipement et les compétences avec un timing précis, créant des synergies surpuissantes. Le test ultime du travail d’équipe et de la survie vous attend.

Conquérez chaque étape en battant des mini-boss difficiles et des boss d’étape redoutables aux capacités dévastatrices. Élaborez des stratégies, pivotez et prouvez vos compétences en affrontant des Tems puissants comme Gharunder, Yowlar et Nessla. Seuls les plus audacieux sortiront victorieux, alors équipez-vous pour les vaincre et nettoyer chaque étape conçue à la main avant que la horde ne vous submerge.

Les joueurs ont un pouvoir incroyable à leur disposition. Choisissez quand puiser dans le plein potentiel de votre Tem et déclenchez des attaques dévastatrices, des capacités défensives ou des power-ups qui aident vous et vos amis à nettoyer la carte d’un seul coup. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités… êtes-vous à la hauteur de la tâche ?

L’adaptation est la clé de la survie et vos Tems sont faits pour ça. Collectez de l’XP après avoir vaincu des ennemis pour monter de niveau, devenir plus fort et débloquer votre évolution finale. Chaque évolution apporte des power-ups massifs à vos compétences et votre force. Êtes-vous prêt à évoluer et à endurer dans cette aventure passionnante ?

Collectez et capturez chaque Tem disponible pour débloquer leurs puissants Traits et capacités Ultimes uniques. Découvrez la magie de chaque Tem et maîtrisez-les en modes solo et coopération pour relever le défi.

Vous vous faites malmener par les attaques impitoyables d’Oceara ? Pas de problème, quand ça devient difficile, les durs se lèvent. La coopération en ligne dispose du mode Fantôme : soutenez vos amis jusqu’à ce qu’ils puissent vous réanimer en toute sécurité et rejoindre le combat. La défaite n’est pas game over, combattez en mode Fantôme.