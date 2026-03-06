La suite du jeu d’aventure photographique TOEM 2 sortira sur PlayStation 5, Switch et PC via Steam cet été, a annoncé le développeur Something We Made.

Popagenda et Something We Made ont fait savoir aujourd’hui que TOEM 2 recevra une version Nintendo Switch 2. Le jeu est prévu pour un lancement estival.

TOEM 2 est la suite du jeu d’aventure photographique à succès. Dans cette toute nouvelle aventure, les joueurs découvriront des détails cachés, aideront des amis en chemin et documenteront les petites merveilles du monde.

Lacez vos baskets et préparez votre appareil photo, il est temps de se lancer dans une nouvelle aventure photographique dans TOEM 2. Partez pour un voyage relaxant, poussé par votre passion réveillée pour la découverte et la photographie d’événements mystérieux connus sous le nom de TOEMs. TOEM 2 a été conçu pour être accueillant aussi bien pour les fans de retour de TOEM que pour ceux qui veulent se lancer pour la première fois.

Les joueurs peuvent explorer en courant, sautant et grimpant à travers de tout nouveaux environnements douillets, découvrant des chemins cachés, des points de vue panoramiques et de petits détails attendant d’être découverts. Le monde est construit pour récompenser la curiosité, alors prenez votre temps et errez où votre appareil photo vous mène.

Rencontrez une galerie de nouveaux personnages excentriques et de créatures adorables tout au long de votre voyage. Donnez un coup de main à de nouveaux visages, créez des amitiés durables et cataloguez vos souvenirs au fur et à mesure.

Votre appareil photo a été amélioré. Non seulement vous pouvez prendre des photos pour résoudre des énigmes, découvrir des secrets et documenter vos découvertes, mais vous pouvez également l’utiliser de manières plus inconditionnelles avec de nouvelles fixations pour résoudre divers problèmes dans chaque région.

Remplissez votre journal de tampons en accomplissant des quêtes, en documentant des découvertes et en élargissant votre compendium de créatures. Chaque tampon n’est pas seulement un rappel des petites merveilles que vous avez découvertes en chemin, c’est aussi votre ticket pour débloquer l’accès à la prochaine région.

TOEM 2 est conçu pour être vécu à votre propre rythme sans limite de temps ni exigences strictes pour une complétion totale. Écoutez de la musique sur un banc, sentez les fleurs, admirez les paysages et profitez.

Niklas Mikkelsen, cofondateur de Something We Made, a déclaré aujourd’hui que TOEM 2 a été conçu pour fonctionner sur la Nintendo Switch originale à 60 fps et que c’est quelque chose vers quoi l’équipe tend toujours et qui est très excitant. Le soutien de Nintendo pour le TOEM original a été essentiel pour leur petit jeu, ce qui rend d’autant plus excitant le fait de faire partie de cette lineup à nouveau, cinq ans plus tard.