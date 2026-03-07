Resident Evil 7 et Resident Evil Village viennent d’arriver sur Nintendo Switch 2 il y a quelques jours, et Digital Foundry a publié une analyse technique incluant la fréquence d’images, la résolution et plus encore.

Resident Evil 7 semble être le meilleur portage, ce qui a du sens puisque Village dispose d’une technologie plus évoluée. Bien que la résolution dans Village semble correcte, les performances pourraient être améliorées.

Digital Foundry s’est penché sur d’autres points techniques du jeu. Digital Foundry et d’autres médias ont déjà rapporté l’excellent travail de Capcom pour porter le nouveau Resident Evil Requiem sur Switch 2, mais qu’en est-il des deux jeux précédents ? Selon l’analyse, Resident Evil 7 est assez proche de la version PS4 du jeu. Bien qu’il y ait quelques faiblesses avec les niveaux de noir et les couleurs du jeu, l’image est globalement une amélioration par rapport à la version originale.

Pour Resident Evil 7, le jeu est similaire à la version PS4. Une particularité de présentation gamma sur Switch 2 fait que les noirs du jeu sont relevés par rapport aux autres plateformes. Les cascades d’ombres sont moins agressives sur Switch 2 par rapport à la PS4, ce qui est un plus. La résolution volumétrique semble quelque peu réduite. La résolution est d’environ 720p en mode docké, upscalée à 1080p (probablement avec DLSS). La qualité d’image est améliorée sur Switch 2 par rapport à la PS4. La résolution portable est d’environ 432p, mais est upscalée. Les réflexions de l’espace écran souffrent sur Switch 2, ce qui pourrait être dû à la résolution interne inférieure. La fréquence d’images est de 60 FPS sans aucune baisse majeure.

Resident Evil Village est également une amélioration globale par rapport à la version PS4 du jeu. Cependant, il y a quelques préoccupations concernant la fréquence d’images. Alors que RE7 semble fonctionner à 60 fps assez constant, Village chute parfois jusqu’à 40 fps dans les zones plus grandes.

La fréquence d’images cible également 60 FPS. Comparé à Resident Evil 7, il y a des baisses notables dans les espaces extérieurs. Le jeu peut maintenir 60 FPS pendant de longues périodes dans les zones intérieures. Les extérieurs comme le réservoir peuvent tomber dans les 40 fps. La résolution est similaire à Resident Evil 7. Les chutes de neige ne sont que faiblement visibles ou pratiquement invisibles sur Switch 2. L’éclairage volumétrique est différent sur Switch 2, donnant un brouillard épais et dense qui peut obscurcir les détails distants. La Switch 2 est meilleure que la Xbox Series S pour la qualité d’image, mais pas pour la fréquence d’images.