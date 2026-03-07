En octobre 2024, Nomada Studio avait attendri nos cœurs avec Neva, le deuxième jeu des développeurs qui mettait en scène l’histoire d’Alba, une femme, et de sa louve, Neva. Un an et des brouettes plus tard, le studio nous propose le premier DLC du jeu, Prologue, qui nous raconte la rencontre entre ces deux amies. Que nous donne ce contenu supplémentaire, disponible sur l’eShop depuis le 19 février 2026 au prix de trois euros ?

Un DLC dans les faits au contenu de qualité…

Neva: Prologue est un DLC qui, dans son intention, est assez étrange. Les Espagnols de Nomada Studio nous proposent un prologue à leur histoire… pour les joueurs qui ont déjà terminé le jeu de base.

Nous reprenons donc l’aventure à son commencement. Nous incarnons encore Alba, une sorte de guerrière qui se balade seule dans les (magnifiques) décors du jeu. Nous errons seule sans trop savoir pourquoi en suivant un papillon blanc jusqu’à ce que notre regard croise celui de Neva, une louve juvénile qui a besoin d’aide.

Ce DLC, en termes de gameplay, est dans la parfaite continuité du jeu de base. Nous sommes encore dans un action-platformer en 2D où Alba possède les mêmes compétences : elle peut double-sauter, esquiver et se battre à l’épée.

Nous continuons d’enchaîner les phases de platformer pur qui requièrent précision et doigté ainsi que les phases d’action, où nous aurons des ennemis à tuer (et un boss) dans des combats d’arène. Parfois, certains passages nécessiteront à la fois d’être agile pour esquiver les difficultés et d’affronter les ennemis.

Le jeu apporte trois nouvelles mécaniques. Nous avons désormais des sortes de ronces qui s’élèvent dans le ciel et nous blessent tous les X temps. Nous devrons parfaitement chronométrer nos sauts pour réussir à franchir les difficultés sans nous blesser.

Nous avons des oiseaux dodus qui viennent se coller à nous pour exploser. Cependant, si nous sommes assez vifs, ces derniers, en mourant, réinitialisent notre saut, ce qui nous amène à de longs passages où nous devons nous déplacer dans le vide juste à l’aide de ces ennemis.

La dernière difficulté est un orage qui va autant nous aider que nous embêter. Chaque éclair illumine le décor, ce qui nous permet de voir les plateformes cachées dans l’obscurité. Si cette foudre est très efficace pour nous éclairer, elle devient lors du boss un ennemi redoutable, illuminant notre personnage qui cherche pourtant à rester dans l’ombre.

Neva: Prologue est un DLC paradoxal. En termes de contenu pur, le jeu offre pour trois euros une heure de jeu en plus de très haut vol, avec un gameplay bien pensé et des mécaniques dans la parfaite continuité de l’aventure principale.

L’expérience est intrinsèquement intéressante et nous sentons le soin apporté par les développeurs dans ce prologue, avec des graphismes toujours aussi magnifiques et une sensation manette en main presque instantanée, ce qui nous a permis de repartir très facilement dans l’aventure.

… mais qui n’apporte rien de plus à l’expérience de base

Cependant, et c’est là tout le paradoxe, nous avons un DLC certes réussi, mais qui ne présente pas un réel intérêt pour le joueur. Le jeu ne semble pas avoir de public cible, et il n’est ni adapté aux joueurs qui veulent se lancer dans l’aventure à cause de ses mécaniques poussées, ni adapté aux joueurs qui ont déjà terminé l’histoire principale au vu de son manque d’intérêt.

Dramaturgiquement parlant, nous n’apprenons rien sur la rencontre entre Neva et Alba alors que c’est le cœur du DLC ! Les scénaristes surlignent des évidences et nous parcourons les décors en nous interrogeant sur la pertinence de ce contenu supplémentaire. Neva et Alba ont connu des embûches lors de leur rencontre, fin. Il n’y a rien d’exceptionnel qui justifie une heure de jeu en plus.

Finalement, les amateurs de Neva, qui sont des joueurs qui recherchent une expérience douce basée sur la narration, seront déçus, car même si les mécaniques en termes de gameplay sont intéressantes, ce DLC se parcourt sans plaisir.

Neva: Prologue aurait été génial en tant que mise en bouche, à faire avant l’aventure, et il se serait parfaitement inscrit dans la continuité de l’histoire. Nous sommes vraiment dans une problématique d’intention, et même si la réalisation est réussie, ce DLC ne s’adresse à personne. Malgré tout, pour trois euros, les joueurs peuvent se laisser tenter et l’investissement n’est pas si grand pour un contenu, nous le répétons, qualitatif.

Les graphismes sont toujours aussi beaux, et nous continuons d’être émerveillés par le travail réalisé par Nomada Studio. Nous considérions en octobre 2024 que Neva était peut-être l’un des plus beaux jeux sur Nintendo Switch et ce contenu supplémentaire ne fait que confirmer le talent de l’équipe visuelle.

Notons en revanche les forts contrastes entre l’obscurité et la lumière qui, si vous avez une vue aussi fragile que la nôtre, pourraient abîmer vos yeux. Les passages avec l’orage ne furent pas agréables (pour nous) à cause de ces changements brusques qui ne laissent pas le temps d’adaptation à notre rétine. La bande-son est sublime, avec des pistes d’une très grande qualité qui nous baignent parfaitement dans l’ambiance.

Nous vous joignons une vidéo de l’intégralité du DLC, réalisée par nos soins, sans commentaire pour que vous puissiez vous faire votre propre avis.