Il vient d’être annoncé que Nintendo Switch 2 accueillera The Midnight Walk. Le jeu sera prêt le 26 mars 2026.

Lors du Nintendo Indie World, MoonHood et Fast Travel Games ont révélé que leur aventure sombre et artisanale The Midnight Walk arrivera le 26 mars 2026 sur Nintendo Switch 2. Gagnant de récompenses aux Game Awards 2025 et aux Steam Awards, ainsi que de reconnaissances de la part de BAFTA et DICE, ce voyage à la première personne conduit les joueurs à travers un monde conflictuel d’émerveillement et d’horreur, sculpté entièrement en argile. The Midnight Walk sera disponible sur le Nintendo eShop pour 29,99 €.

The Midnight Walk est un jeu d’aventure sombre fait à la main. Le voyage à la première personne conduit les joueurs à travers un monde conflictuel d’émerveillement et d’horreur, sculpté entièrement en argile.

De la flamme solitaire de la créature lanterne perdue, Potboy, au grognement baveux de monstres avides de dévorer sa flamme, The Midnight Walk est minutieusement fabriqué à la main avec de l’argile réelle et animé dans un style stop-motion. Survivez et déjouez ces monstres en vivant cinq contes de feu et de ténèbres, mettant en scène un incroyable casting de personnages étranges. Les joueurs peuvent s’attendre à être témoins de chaque détail surréaliste dans ce monde tordu en vivant le jeu en mode portable sur leur Nintendo Switch 2.

Les caractéristiques clés proposent une aventure narrative inoubliable où, en tant que The Burnt One, les joueurs rejoignent Potboy et voyagent le long de The Midnight Walk, rencontrant un casting éclectique d’amis et de monstres en chemin. Un monde artisanal construit en argile où tout ce que vous voyez, des paysages aux ennemis, a été fabriqué à la main puis scanné dans le jeu pour une expérience vraiment artistique. Jouez à votre façon sur Nintendo Switch 2 en vivant The Midnight Walk à la maison ou en déplacement avec Nintendo Switch 2, apportant son voyage atmosphérique et son style visuel distinctif aussi bien en mode portable qu’en mode docké.