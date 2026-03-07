Le développeur Project Cloud Games a annoncé qu’il apportera The Relic: First Guardian sur Switch 2 dans le courant de l’année 2026.

L’éditeur Perp Games et le développeur Project Cloud Games lanceront le RPG d’action dark fantasy The Relic: First Guardian sur Switch 2 en 2026, ont annoncé les entreprises. Le jeu sortira d’abord sur PlayStation 5, Xbox Series et PC via Steam le 26 mai.

Mickey Torode, vice-président de Perp Games, a déclaré dans un communiqué que recevoir le feu vert de Project Cloud Games pour lancer The Relic sur Nintendo Switch 2 est une étape technique ambitieuse pour le titre, et ils sont ravis de pouvoir enfin partager la nouvelle. Ils voulaient mettre le jeu entre les mains des joueurs Switch 2, car ils savent que la communauté Nintendo Switch 2 a une profonde passion pour les RPG exigeants. Ils ont hâte d’en révéler davantage à l’avenir.

Transformée en un paysage apocalyptique par la destruction de la grande relique, l’autrefois prospère Arsiltus n’est plus que ruines. Mais dans le silence, nous avons commencé à entendre des souffles qui ne s’étaient pas encore éteints, de faibles murmures portés par le vent : des promesses, de l’attente, de la peur et de l’amour. Ces voix oubliées sont des reliques, des fragments imprégnés des émotions et des souhaits de ceux qui ont vécu avant nous.

En tant que dernier gardien, c’est aux joueurs qu’il revient de trouver et d’utiliser ces puissantes reliques, d’honorer leur mémoire et de ramener la prospérité dans le monde. Le joueur est le dernier espoir d’Arsiltus.

Le jeu s’inspire des contes et légendes folkloriques coréens. Une riche tapisserie de contes anciens aspire à être mise au jour où chaque histoire est tissée dans le tissu du continent d’Arsiltus, même au milieu des combats. C’est l’expérience unique qui attend dans The Relic: First Guardian.

Les joueurs évoluent en récupérant des souvenirs sous la forme de reliques, appelées runes. Chaque relique possède l’un des plus de 70 effets passifs uniques qui peuvent modifier le comportement des compétences, altérer le rythme des combats et améliorer certains styles d’armes spécifiques. En équipant ces reliques stratégiquement, les joueurs définissent le gardien qu’ils souhaitent devenir.

Le système de combat unique offre une grande liberté dans les attaques et plus d’intensité dans la survie. L’endurance n’est jamais épuisée lors des attaques et est réservée à la défense et aux esquives. Les compétences fonctionnent avec des temps de recharge, sans qu’il soit nécessaire de se soucier de la consommation de ressources. Cette approche permet à chaque joueur de s’adapter à son propre style de jeu et à son propre rythme, en intégrant harmonieusement l’enchaînement des combats.

The Relic réinvente la structure traditionnelle des récompenses dans les jeux de rôle en garantissant que chaque arme et chaque morceau d’armure n’existe qu’une seule fois dans l’univers du jeu. Chaque objet est un artefact unique, comme l’ultime épée d’un chevalier légendaire qui a défendu des centaines de personnes ou un bouclier représentant le serment ancestral d’une famille. Lorsqu’ils acquièrent de l’équipement, les joueurs héritent de l’histoire unique et puissante qu’il a vécue.

Les armes ont été conçues autour de différents thèmes émotionnels afin d’enrichir ce système de combat fluide. Avec cinq types d’armes au choix et douze arbres de compétences exclusifs, les joueurs pourront combiner leurs capacités pour créer une classe entièrement unique qui leur est propre.

Les armes et les capacités de combat seront mises à l’épreuve contre plus de 70 boss, appelés Brutals. Avec chaque boss portant sa propre histoire de tragédie. Des êtres humains normaux transformés en monstres par la famine ou une malédiction, prêts à massacrer leurs propres proches, ayant souvent oublié leur nom et leur existence antérieure. En affrontant chacun d’entre eux avec succès, le Last Guardian héritera de leur histoire tragique, ainsi que de puissants objets spéciaux et d’améliorations essentielles à la progression. Vaincre chaque Brutal permet enfin d’apaiser de nombreuses âmes tourmentées.

L’exploration de vastes environnements mènera les joueurs vers des fragments qui débloquent davantage de compétences, d’armures et d’armes. Il ne faut laisser aucune pierre non retournée, aucun coin inexploré et aucun donjon non complété.