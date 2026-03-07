Lors du Nintendo Indie World, Woodo a élargi sa liste de plateformes avec une sortie confirmée sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch pour l’été 2026, rejoignant les versions précédemment annoncées pour PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. La présentation était accompagnée d’un nouveau message vidéo de l’équipe de développement, offrant une brève introduction et un aperçu du nouveau gameplay.

La vidéo nouvellement diffusée présente des membres de l’équipe Woodo introduisant de nouveaux moments de gameplay aux spectateurs. Aux côtés d’interactions réconfortantes et chaleureuses, les nouvelles séquences mettent en avant la façon dont la conception de puzzles tactiles et pratiques de Woodo continue d’évoluer au fur et à mesure de la progression du développement. En plus de confirmer ses débuts sur portable, la présentation a également révélé que la version Nintendo Switch 2 de Woodo prendra en charge les contrôles à la souris, offrant aux joueurs une façon supplémentaire et intuitive d’interagir avec les objets délicats et les mécanismes du jeu.

Avec son monde en bois distinctif, son rythme calme et son accent sur les petites interactions significatives, Woodo continue de façonner une expérience qui semble personnelle, douce et ludique. L’annonce de la date de sortie marque une étape importante alors que le jeu se prépare à débarquer pleinement sur consoles à l’été 2026.

Woodo se déroule dans une paisible campagne et prend vie à travers des dioramas en bois magnifiquement conçus. Le jeu invite les joueurs à résoudre des énigmes confortables basées sur des objets tout en suivant le parcours émotionnel de Foxy, une citadine découvrant un autre mode de vie. Pièce par pièce, les joueurs débloqueront des scènes fantaisistes, narrées par Miriam-Teak Lee, lauréate du Laurence Olivier Award.

Les caractéristiques clés incluent des puzzles de diorama douillets avec une touche unique de recherche d’objets, un style artistique tangible qui donne vie aux jouets en bois, une histoire chaleureuse et émotionnelle sur la créativité, la croissance et la connexion, une expérience douce et agréable sans minuteurs ni pression, et une narration par la star de théâtre Miriam-Teak Lee, offrant guidance et compagnie.