Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok arrive sur Switch 2 le 9 juillet 2026. Aujourd’hui a débuté le partage d’une nouvelle série de vidéos « Meet the Crew » présentant le casting du jeu. La première vidéo met en avant le personnage de Beatrix, doublée par Jennifer Losi en anglais et Aya Hirano en japonais.

L’éditeur Cygames et le développeur Cygames Osaka ont publié le premier trailer « Meet the Crew » pour Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok, introduisant le nouveau personnage jouable Beatrix.

Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok sortira sur PlayStation 5, Switch 2, PlayStation 4 et PC via Steam le 9 juillet. Un test bêta fermé se déroulera du 13 au 16 mars.

Célèbre pour ses combats dynamiques, sa large sélection de personnages polyvalents et son mode coopératif en ligne captivant, Granblue Fantasy: Relink revient avec du contenu solo et multijoueur étendu, apportant une aventure sans fin aux Navigateurs, novices comme vétérans.

Le Sky Realm est un monde où des myriades d’îles flottent dans une mer de nuages. Dans ce monde, un capitaine intrépide mène une bande de Navigateurs à la recherche de l’île mythique d’Estalucia. Maintenant leurs aventures les mènent vers un coin oublié des cieux, le Zegagrande Skydom.

Granblue Fantasy se déroule dans le monde des cieux, où des myriades d’îles flottent dans l’immensité azurée. Le joueur est capitaine d’un équipage de Navigateurs, avec à ses côtés un fringant petit dragon nommé Vyrn et une jeune fille aux pouvoirs mystérieux nommée Lyria. Avec des équipiers hauts en couleur, on navigue vers Estalucia, une île légendaire située au-delà des confins des cieux. Dans le continent céleste de Zegagrande, les îles sont gardées par de puissantes créatures originelles, et le vent transporte des rumeurs sur une organisation secrète connue sous le nom d’Église d’Avia. Levez le voile sur un réseau d’intrigues qui s’étend bien au-delà des frontières de Zegagrande et engagez-vous dans une bataille pour le destin du monde des cieux.

Les joueurs forment un groupe de quatre et partent au combat dans cet action RPG épique. Chaque personnage possède des mécaniques de combat distinctes, permettant un équipage complet de styles de jeu uniques. Tissez ces styles de jeu ensemble en utilisant des attaques satisfaisantes basées sur le groupe, comme les attaques liées et les chain bursts, pour vraiment faire décoller le combat. Même les recrues fraîches au jeu d’action peuvent profiter du mode Assistance pour atteindre la conclusion haletante de l’histoire.

Combattez en temps réel avec un groupe de quatre personnages dans cet action RPG. Choisissez parmi une liste variée de Navigateurs, chacun possédant des armes, des compétences et un style de combat qui lui sont propres. Utilisez des mécaniques de groupe telles que les attaques liées et les chain bursts pour écraser vos ennemis. L’action est trop rapide ? Activez l’assistance complète pour que toutes les actions soient exécutées automatiquement pendant le combat.

Une large gamme de quêtes devient disponible au fur et à mesure que l’aventure se déroule. Des combats de boss uniques aux missions de survie contre des hordes, toutes les quêtes sont jouables hors ligne ou en ligne avec jusqu’à quatre joueurs. Lancez-vous dans des quêtes en solo ou en coopération avec jusqu’à trois autres joueurs, et éliminez des adversaires redoutables pour obtenir du butin rare et améliorer votre équipement. Que ce soit du questing décontracté ou du contenu de fin ultra-difficile, il y en a pour tous les goûts.

Des nouvelles histoires aux modes de jeu, Relink a été affiné et remanié pour l’expérience ultime de RPG d’action. Si les plans maléfiques de Lilith l’Astrale ont été déjoués, des vents de changement s’élèvent désormais dans le royaume céleste de Zegagrande. D’étranges créatures appelées « Ragnarions » annoncent la fin des temps, de mystérieux portails appellent les aspirants héros vers un royaume de chaos et le redoutable Beelzebub, aux ailes d’acier, descend sur Zegagrande.

Au cours de l’aventure, débloquez de puissantes invocations : équipez-les et déclenchez-les pour enrichir vos stratégies. Invoquées par Lyria, certaines se laissent contrôler directement. Quand les conditions sont réunies, attendez-vous à une entrée en scène explosive avec le « Primal Burst », version améliorée du « Chain Burst ».

Toujours plus de contenus et de défis proposent d’affronter des quêtes coopératives avec des boss de plus en plus coriaces, d’entrer dans le Néant chaotique, un mode solo rempli d’obstacles imprévisibles et de pouvoirs énigmatiques, et d’utiliser les invocations pour plus d’options tactiques en combat. Grâce à toutes ces nouveautés, l’aventure se poursuit bien au-delà de l’histoire principale, sous les cieux infinis de Relink.

Le mode coopératif en ligne à quatre de Relink devient encore plus captivant avec le jeu inter-plateforme. Chaque ennemi et formation possède ses propres forces et faiblesses, à identifier et utiliser à bon escient.

Le monde des cieux est riche en traditions et en histoire. Consultez le journal de Lyria à tout moment pour accéder à une mine d’informations sur les peuples, les lieux et davantage. En plus des nombreuses quêtes secondaires disponibles, les épisodes destin permettent de découvrir l’histoire de chaque membre de l’équipage.