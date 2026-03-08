Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch et Switch 2.
Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).
Switch 2
- WWE 2K26 – 92.8GB
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – 29.3GB
- Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake – 29.3GB
Switch
- UFOPhilia – 4.6GB
- Zumba – Galactic Marble Blast – 3.9GB
- Six Seven Nights – 3.3GB
- DecaDungeons – 2.5GB
- Memory Rewind – 2.0GB
- Jukai Maze – 1.6GB
- Parkour Labs – 1.5GB
- CreArt: Painting by Numbers – 1.4GB
- Bubblegum Galaxy – 1.3GB
- Collector’s Cove – 1.0GB
- Hidden Cats in Spooky Village – 1005MB
- Quick Brain Letter Hunt – 830MB
- Ultra Bonk Survivors – 780MB
- Korean Drone Flying Tour Daedunsan – 754MB
- Wrack: Reclamation – 728MB
- Sand Seeker – 673MB
- Shalnor: Silverwind Saga 2 – 650MB
- Bean Beasts – 600MB
- Weeb Store Simulator: Supermarket Together – 500MB
- Speed Boom: Last Delivery – 415MB
- Spa Massage Girls: Love & Relax – 327MB
- Rooster Saga: I Believe I Can Fly – 300MB
- Spa Massage Boys: Love & Relax – 307MB
- Quick Deduction Short Mysteries – 229MB
- All Me Action Game – 199MB
- Jigsaw Puzzle Passport: Spain – 120MB
- Do You Really Know – 87MB
- 1 CatLine – 67MB
- Collie Call: The Future Is Calling – 61MB
- Adventurous Slime – 53MB
- Eggconsole Advanced Lord Monarch PC-9801 – 54MB
- Penguin – 46MB
