Falcom célèbre son 45ème anniversaire. Falcom a annoncé Dragon Slayer Project, son projet provisoirement intitulé pour le 45ème anniversaire sur consoles. Un genre, des plateformes spécifiques et une date de sortie n’ont pas été annoncés.

Nihon Falcom fête ses 45 ans cette année, et à cette occasion, le studio japonais annonce vouloir ressortir une ancienne franchise de ses placards. En parallèle de leur activité autour des franchises Ys et Trails, les développeurs basés dans la banlieue de Tokyo travaillent actuellement sur un nouveau jeu Dragon Slayer, une franchise née en 1984 et considérée par beaucoup comme un précurseur du genre Action-RPG.

Le premier jeu Dragon Slayer est sorti sur PC-8801 en 1984 en tant que « jeu de rôle de type réel et nouveau ». Le jeu a attiré l’attention pour ses systèmes uniques tels que des contrôles simples et faciles à comprendre comme foncer dans les personnages ennemis adjacents pour attaquer, des éléments de croissance distinctifs où les joueurs ramènent des points d’expérience et des objets à la maison pour renforcer leurs personnages, et des énigmes nécessitant des objets et de la magie spécifiques pour surmonter les obstacles. Il a été salué par de nombreux utilisateurs PC comme un chef-d’œuvre des premiers jours des action RPG.

Par la suite, des titres tels que Xanadu, Romancia, Legacy of the Wizard et Sorcerian sont sortis dans le cadre de la série Dragon Slayer. Quelques épisodes sont d’ailleurs parvenus à franchir les frontières du Japon avec Faxanadu (NES, 1987) et Legend of the Wizard (NES, 1987).

Le sixième opus de la série, Dragon Slayer: The Legend of Heroes, a utilisé un système de combat basé sur des commandes, tout en mettant l’accent sur des personnages uniques, un monde soigneusement élaboré et un développement narratif. Cet opus a donné naissance à la série dérivée The Legend of Heroes, qui a plus tard engendré la série de RPG narratifs Trails qui a commencé avec The Legend of Heroes: Trails in the Sky.