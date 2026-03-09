Comme chacun sait, Nintendo et Pocketpair sont actuellement dans une bataille juridique concernant Pokémon et Palworld. Nintendo et The Pokémon Company estiment que Palworld n’est pas seulement similaire à Pokémon, affirmant qu’il s’agit d’un vol pur et simple de propriété intellectuelle. Pocketpair est évidemment en désaccord et ils argumentent actuellement devant les tribunaux. On ne sait pas quand ou comment cette bataille juridique se jouera, mais cela pourrait ne pas avoir d’importance, car un nouveau jeu a été annoncé qui pourrait faire en sorte que Nintendo, The Pokémon Company et Pocketpair unissent leurs forces.

Un trailer est sorti pour un prochain jeu PC appelé Pickmon, qui se décrit comme un « multiplayer open-world survival crafter ». Littéralement dès le début du trailer, on peut voir que ce jeu est grandement influencé par Pokémon, Palworld et The Legend of Zelda. C’est absolument flagrant dans ses représentations, mais la question de savoir si cela relève de l’inspiration et non du plagiat est à déterminer par un juge.

Nous n’avons rien entendu concernant Nintendo, The Pokémon Company ou Pocketpair planifiant une action légale contre Pickmon, mais c’est probablement parce qu’ils découvrent simplement le jeu aujourd’hui. Bien que Pocketpair pourrait rester silencieux, il est difficile d’imaginer que Nintendo n’interviendrait pas ici avec une forme de riposte.

Au milieu de tous les clones de Pokemon et Palworld, les fans ont trouvé celui qui pourrait bien remporter la palme du plus flagrant à ce jour, un soi-disant « multiplayer open-world survival crafter » connu sous le nom de Pickmon… oui, Pickmon.

Il y a plus d’un an, The Pokémon Company, propriété de Nintendo, a déposé une plainte contre le développeur de Palworld, Pocketpair, pour contrefaçon de brevet, une affaire qui est toujours en cours. C’est une situation qui est encore fraîche dans les mémoires des fans, surtout avec la grosse mise à jour 1.0 de Palworld en cours. Il semble que Nintendo et Pocketpair devront peut-être tourner leur attention ailleurs pendant un moment, cependant, car Pickmon est indéniablement une sorte de sosie… des deux jeux.

Selon sa page Steam officielle, Pickmon est actuellement en développement par un studio appelé – attention – PocketGame. Non, pas Pocketpair. PocketGame. Tout comme dans Pokemon et Palworld, on vous confie la tâche de constituer une équipe de « Pickmon » pour « combattre, cultiver et construire des empires industriels tout en contrecarrant le complot d’une organisation obscure ». Le jeu sortira en accès anticipé en 2027 sur PC via Steam. Selon la page du magasin Steam, le jeu devrait prendre en charge l’affichage en japonais.

Comme dans Pokemon et Palworld, la vibe de collecte de créatures correspond à celle de Pokemon et Palworld, sauf qu’on utilise des cartes pour capturer les Pickmon. Ce n’est pas comme un deck builder ou quoi que ce soit – vous lancez littéralement des cartes singulières sur les bestioles pour les attraper.

Sans surprise, le web a eu vent du jeu et du fait que c’est, eh bien, indéniablement un clone flagrant. Une personne souligne la similitude entre PocketGame et Pocketpair dans un post, amusée. Fait intéressant, un commentateur souligne que cela pourrait en fait être un plagiat d’un design de Palworld refait pour ressembler à un design Pokemon. « Il y a des couches à cela parce que c’est un modèle volé de Palworld édité pour ressembler à un Charizard », expliquent-ils. « De la même manière que Palworld a fait ses modèles en utilisant Pokemon comme bases. » Une image de Quivern de Palworld est jointe, qui, lorsqu’elle est mélangée avec Dracaufeu, ressemble au modèle Pickmon.

« C’est comme si tout ce jeu était fait pour parodier les mauvaises pratiques de Palworld en mettant en évidence ce qu’ils ont fait », conclut la personne. Un autre poster fait écho au sentiment que Pickmon est en effet un clone éhonté, déclarant : « Ce jeu va être lourdement poursuivi par Nintendo ; il a Pikachu, Charizard, des plagiats directs de Pokemon, et s’appelle ‘Pickmon ?’ Qu’est-ce que je vois en ce moment ? »

Le meilleur dans tout cela doit être l’humour qui l’entoure. Comme un utilisateur plaisante : « Vous savez quoi, je pense que c’est vraiment culotté de même piquer la merde de Palworld. J’espère que quelqu’un fait un jeu qui plagiera simplement les designs de Pickmon aussi, et cela deviendra juste ce jeu bizarre de téléphone arabe. »

L’éditeur NETWORKGO a annoncé le 6 mars Pickmon développé par PocketGame. La plateforme prise en charge est PC via Steam, avec un lancement en accès anticipé prévu en 2027.

Pickmon est un jeu de survie et d’artisanat en monde ouvert avec des éléments de collecte de monstres. Dans le monde du jeu, il y a des monstres appelés Pickmon, et les joueurs se feront des amis avec eux et coopéreront pour vivre des aventures et mener leur vie. Le multijoueur est également prévu.

Dans ce jeu, les joueurs peuvent capturer des Pickmon en utilisant des cartes. Les Pickmon uniques ont chacun leurs propres caractéristiques et semblent éliminer les obstacles dans l’aventure, comme détruire un sol fragile ou brûler des vignes. De plus, les joueurs se battront aux côtés des Pickmon au combat, et d’après le trailer, le protagoniste peut également équiper des armes à feu. Il semble également possible d’équiper des armes à feu aux Pickmon. Il y a aussi des Pickmon qui peuvent se transformer en motos et peuvent être chevauchés.

Il y a également un élément de construction de base, et il est possible de pratiquer l’agriculture et l’industrie en coopération avec les Pickmon. Par exemple, en agriculture, des travaux tels que semer des graines, arroser et récolter des cultures sont nécessaires, mais il semble que chaque Pickmon ait un travail différent dans lequel il excelle, donc un placement approprié sera également requis.

De plus, dans le monde du jeu, il y a une zone protégée où vivent des Pickmon au bord de l’extinction, et si vous vous y infiltrez secrètement et les attrapez, vous pouvez même réaliser une fortune. Il y a aussi des braconniers qui visent de tels Pickmon, et on dit que le combat sera parfois inévitable.

En termes d’éléments de collecte de monstres et d’éléments de construction de base dans un jeu de survie et d’artisanat en monde ouvert, ce titre peut rappeler Palworld développé par Pocketpair. En plus de pouvoir utiliser des armes à feu, l’ambiance graphique et les captures d’écran publiées contiennent également des scènes qui rappellent Palworld.

De plus, il y a des monstres qui apparaissent de style « Pokemon », il y a aussi des scènes qui rappellent The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, et le Pickmon transformable en moto mentionné ci-dessus a un design de style « Kamen Rider », et l’influence d’œuvres populaires peut être vue dans divers endroits. D’un autre côté, le paramètre utilisant des « cartes » au lieu de balles pour capturer les Pickmon pourrait montrer une certaine considération pour les droits. Ce sera probablement un titre qui attirera également l’attention pour savoir s’il sera publié en toute sécurité.