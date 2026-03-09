Amazon US augmente le prix à 80 dollars

De nombreuses enseignes japonaises sont en rupture totale de Pokémon Pokopia, tout comme le My Nintendo Store (restock cet aprem). Amazon US a officieusement fixé le prix de la version physique de Pokémon Pokopia à 80 dollars sur Switch 2, une augmentation soudaine justifiée par des problèmes d’approvisionnement chez l’oncle Sam. En effet, de nombreux revendeurs aux US, mais aussi en France, sont déjà en rupture de stock de Pokémon Pokopia en boîte. Le seul moyen d’en avoir là-bas est de l’acheter sur Amazon, mais désormais à un prix plus élevé de 80 dollars.

À l’heure actuelle, le jeu n’est même plus disponible sur Amazon France, uniquement en version digitale. Chez notre partenaire Instant Gaming, il est disponible à 65€ en démat. Pour le moment, on ne sait pas si la branche française du géant du e-commerce prévoit d’en remettre bientôt à la vente, mais étant donné la fâcheuse tendance qu’a la France à emboîter le pas des États-Unis sans trop se poser de questions, on se dit forcément que si tel est le cas, nous aussi, on n’est pas à l’abri d’une future hausse de prix.

C’est la deuxième fois en deux mois qu’Amazon augmente le prix d’un jeu Switch 2 en version physique aux US alors que la demande est forte. Il y a quelques semaines, le géant du e-commerce vendait en effet Resident Evil Requiem sur Switch 2 à 76,84 dollars, soit près de 7 dollars de plus que son prix de vente conseillé.

Chez les Étatsuniens, Pokémon Pokopia est basiquement proposé au prix de 70 dollars, prix de vente conseillé, un tarif maintenu par Amazon pour l’achat d’un code de téléchargement en démat. Cependant, actuellement, la version boîte coûte 79,99 dollars, ce qui équivaut à une augmentation de 10 dollars apparemment due à une pénurie.

Les exemplaires physiques de Pokémon Pokopia semblent également disponibles en quantité limitée hors des États-Unis. Chris Dring, directeur de The Game Business, a indiqué sur les réseaux sociaux que le jeu était « gravement en rupture de stock chez les détaillants britanniques », ce qui explique pourquoi les ventes physiques du jeu sur Switch 2 sont inférieures de moitié à celles de Légendes Pokémon : Z-A sorti l’année dernière.

Que se passe-t-il ? Nintendo a-t-il intentionnellement limité les stocks du jeu en boîte ? Dans tous les cas, l’édition physique de Pokémon Pokopia est uniquement disponible via une Game-Key Card, une stratégie que l’entreprise a peut-être anticipée pour inciter davantage de joueurs à opter pour la version numérique. Le genre de simulation de vie du jeu, proche d’Animal Crossing, a peut-être aussi été jugé plus susceptible d’attirer les ventes numériques, afin que le jeu soit toujours disponible pendant que les gens continuent à y jouer durant des semaines, voire des mois.