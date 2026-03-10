Datadyne et Deck13 Spotlight donnent des nouvelles du développement l’old school J-RPG Forge of the Fae

Au fur et à mesure de son développement, Forge of the Fae se fait de plus en plus beau ! L’éditeur Deck13 Spotlight et le développeur Datadyne célèbrent aujourd’hui toutes ces dernières avancées dont une étape importante qui a ravi les joueurs ayant soutenu le titre lors de sa campagne Kickstarter.

Au moment où vous lisez ces lignes, une version Alpha a déjà été envoyée à un certain nombre de contributeurs de la campagne, leur permettant ainsi de se plonger dans cet univers inspiré de l’Irlande des années 1800 et de découvrir pour la toute première fois le premier tiers du jeu.

Pour célébrer cette étape majeure, voici une toute nouvelle bande-annonce présentant divers ennemis, combats contre des boss, attaques magiques et un aperçu de l’une des fantastiques musiques de combat. Et ce n’est pas tout : si vous écoutez attentivement, vous découvrirez davantage de surprises.

Dans l’univers inspiré de l’Irlande des années 1800, Forge of the Fae plonge les joueurs dans une aventure narrative magnifiquement ficelée où les humains et les fées sont en conflit. Alors qu’un pouvoir ancestral se réveille et que les tensions montent, les joueurs accompagneront Fiora, une jeune inventrice, dans son périple à la découverte des secrets de son monde, aux prises avec un sombre mystère et à la recherche de sa véritable identité. Chaque décision influencera l’issue de l’histoire, ce qui permettra aux joueurs d’orienter le déroulement du récit et de vivre une expérience davantage personnalisée. Combats au tour par tour traditionnel et énigmes S’inspirant des J-RPG classiques, Forge of the Fae propose un système de combat au tour par tour où la stratégie règne en maître. Les joueurs devront maîtriser les systèmes ”ARC Crystal” et “Adrenaline” proposant des sorts et capacités variés et personnalisables, et rendant les combats encore plus immersifs et haletants. Outre les combats, des énigmes complexes disséminées à travers le monde incitent à l’exploration et récompensent les joueurs en leur offrant des objets puissants et des savoirs secrets. Forge of the Fae sortira en 2027 sur PC et consoles. Une démo gratuite est actuellement disponible sur Steam. Wishlistez le jeu dès maintenant sur Steam. Attendez-vous à de nouvelles images et dévoilements tout au long de l’année, avec encore plus à venir dans le courant du mois.