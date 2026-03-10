Aujourd’hui, Skrollcat Studio et PM Studios ont officiellement dévoilé Hoa 2, la suite du puzzle platformer d’aventure narrative visuellement époustouflant et bien-aimé Hoa. Le jeu sortira sur Switch 2 en 2026.

Hoa 2 s’ouvre très, très longtemps après la fin chargée en émotions de Hoa, laissant les fans se demander ce qui est arrivé à la petite fée éponyme. Le cycle de la vie la ramène dans une patrie remodelée par le temps, et ses vieux amis sont morts depuis longtemps. Seule dans un monde à la fois familier et changé, Hoa doit trouver un nouveau but dans ce conte doux et sincère de changement, de lâcher prise et d’aller de l’avant.

S’appuyant sur l’art peint à la main de l’original et la conception sonore évocatrice, Hoa 2 s’étend vers un nouveau territoire. La transition vers la 3D offre une toute nouvelle façon de découvrir le monde de Hoa, avec des environnements plus riches et toujours déployés, des puzzles spatiaux qui font réfléchir et un platforming délicieux. Aux côtés d’une gamme de créatures adorables, le monde est rempli de secrets cachés au-delà de l’histoire principale, complété par des mini-jeux stimulants, des succès et des récompenses.

S’appuyant sur l’art peint à la main de l’original et la conception sonore évocatrice, Hoa 2 s’étend vers un nouveau territoire, prêtant sa magie enfantine à des environnements et mécaniques 3D luxuriants et ludiques. Avec des environnements plus riches et multicouches et des créatures curieuses à explorer avec plus de liberté, tant dans l’espace que dans le temps, le temps lui-même devient partie intégrante des puzzles avec un éclairage changeant et des changements saisonniers remodelant le paysage, les puzzles et les moments narratifs.

Son Tung Cao, fondateur et game designer de Skrollcat Studios, a déclaré que Hoa a traversé beaucoup de choses, et le monde reflète ce qui se passe en elle : la liberté d’explorer avec une plus grande ouverture et mobilité, mais aussi un sentiment de perte qui vient avec sa propre leçon. Leur tâche est de refléter cela à la fois dans le gameplay et la construction du monde, et de continuer à raconter l’histoire de Hoa.

Michael Yum, PDG de PM Studios, a ajouté que Hoa était une étape importante pour PM Studios, non seulement en termes de succès, mais aussi pour la façon dont il s’est connecté aux joueurs à un niveau profondément émotionnel. C’est un mélange unique de narration évocatrice, d’art à couper le souffle et de gameplay intuitif qui a fortement résonné avec les joueurs. Ils sont incroyablement fiers de l’impact qu’a eu Hoa et sont fiers de continuer ce voyage avec Hoa 2.

Hoa 2 représente le chapitre le plus ambitieux du studio à ce jour, accueillant à la fois les fans de retour et les nouveaux joueurs dans son monde magique, maintenant magnifiquement transformé.

Les caractéristiques clés incluent l’immersion dans des visuels à couper le souffle. Hoa 2 vous emmène dans un monde plus grand, mais toujours époustouflant à contempler. Découvrez le magnifique style artistique peint à la main signature, maintenant en 3D.

Profitez d’une expérience audio exceptionnelle. Détendez-vous et relaxez-vous en vous déplaçant à travers chaque zone incroyable, accompagné d’une musique touchant l’âme, composée par l’équipe primée de Hoa.

Alliez-vous avec la nature pour résoudre des énigmes. Progresser dans le monde nécessitera de l’aide, et les créatures du monde non seulement vous guident mais, avec le temps, vous enseignent de merveilleuses nouvelles capacités qui changeront la façon dont vous explorez. Travaillez avec elles pour résoudre des énigmes légères mais engageantes au fur et à mesure que vous progressez dans les magnifiques zones.

Visez les succès et les récompenses. Hoa 2 propose de nombreux succès stimulants et des costumes ultra-mignons à collectionner. Explorez le monde, découvrez des secrets et défiez-vous avec des mini-jeux amusants et addictifs pour débloquer ces récompenses.