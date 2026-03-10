La date de sortie de Jay and Silent Bob: Chronic Blunt Punch est connue. Annoncé aujourd’hui, le titre arrive sur Nintendo Switch le 20 avril 2026.

Jay and Silent Bob: Chronic Blunt Punch est en développement depuis un certain temps, mais les plans pour la console de Nintendo n’ont été confirmés que vers la fin de l’année dernière.

Jay and Silent Bob: Chronic Blunt Punch est un beat’em up en tag-team coloré à défilement horizontal où les joueurs basculent entre nos héros à la volée ou effectuent des mouvements spéciaux simultanément avec un ami. Nos héros se lancent dans une aventure épique depuis les humbles coins où ils pratiquent leur commerce jusqu’aux portes de l’enfer lui-même.

Jouez solo ou avec votre compagnon de vie hétéro dans ce beat’em up de style arcade à défilement horizontal et aux graphismes dessinés à la main, consacré par Jay et Silent Bob en personne.

Combattez à travers les rues et le centre commercial de View Askewniverse en incarnant Jay et Silent Bob. Déchaînez une panoplie ahurissante de combos irrévérencieux, de coups spéciaux, d’objets à collectionner et d’alliés à invoquer dans ce beat’em up absolument déjanté. Il va falloir exploiter jusqu’au dernier gramme de créativité de glandeur pour surmonter des hordes de petits voyous armés de leurs crosses de hockey, de démons du caca, de hipsters accompagnés de leurs rejetons, de vieux obsédés, ainsi que des combats de boss dignes du cinéma.

Jay and Silent Bob: Chronic Blunt Punch combine des animations et graphismes de personnages dessinés à la main et incroyablement stylisés, des combats déjantés et des répliques badass dans ce beat’em up à défilement horizontal à combats en tag-team. Nos héros s’embarquent dans une aventure épique qui les mènera de leur modeste Quick Stop de la banlieue du New Jersey jusqu’à un centre commercial mystique tenant la ville sous son emprise maléfique.

Que vous jouiez solo en passant d’un personnage à l’autre, ou en coop avec votre compagnon de vie hétéro depuis votre canapé, vous ne manquerez pas d’exécuter des coups spéciaux et des combos insensés.

Développé avec la bénédiction, l’enthousiasme et les talents de doubleur des célèbres Jason Mewes et Kevin Smith, Chronic Blunt Punch offre aux joueurs l’expérience ultime, profonde et profane de Jay et Silent Bob.

Les caractéristiques incluent des graphismes et animations dessinés à la main avec des animations dessinées à la main incroyablement détaillées, expressives et fortement inspirées. Des combos déments permettent d’exécuter une panoplie de combos et de coups spéciaux irrévérencieux qui s’enchaînent pour créer des coups de grâce explosifs.

Les super attaques permettent de remplir une jauge spéciale pour déclencher des attaques super puissantes inspirées des jeux vidéo ou de l’utiliser pour transformer Jay et Silent Bob en Bluntman et Chronic, figer le temps et exécuter une attaque dévastatrice.

La coop locale permet de jouer solo ou avec votre compagnon de vie hétéro depuis votre canapé dans ce coop deux joueurs. Une vague de caméos permet de progresser en exécutant des combos à coups multiples et d’appeler les renforts pour que des personnages spéciaux viennent vous aider.