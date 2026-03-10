Le RPG/collection de monstres LumenTale: Memories of Trey sortira sur Switch et PC via Steam le 26 mai, ont annoncé l’éditeur Team17 et le développeur Beehive Studios.

Embarquez dans une aventure inoubliable avec LumenTale: Memories of Trey, un RPG de collection de monstres captivant se déroulant dans un monde magnifique et enchanteur. Découvrez un récit émotionnel de découverte de soi, parcourez des régions captivantes aussi uniques que leurs habitants. Rejoignez Trey alors qu’il navigue à travers une terre pleine de créatures mystiques pour révéler le mystère derrière ses souvenirs perdus.

Il y a longtemps, à l’âge d’or de Talea, l’Empereur maintenait les terres pacifiques et le peuple prospérait. Après être décédé sans nommer de successeur entre ses fils jumeaux, une guerre civile a fait rage entre le Nord, Logos, et le Sud, Mythos, se battant pour savoir qui prendrait le contrôle du trône. Les habitants vivaient dans la peur des atrocités commises dans le conflit. Dans une tentative d’arrêter la destruction, une partie de l’armée de l’empire est devenue les protecteurs dédiés de Talea.

De l’obscurité éternelle de la guerre, ces personnes furent le phare de lumière qui apporta l’espoir aux gens. Les Lumen sont nés, et en tant que gardiens dans leurs provinces, ils assurent la sécurité des résidents de Talea, tant les gens que les Animon.

Depuis les temps anciens, les gens ont longtemps étudié les Animon. On ne sait pas grand-chose de leur nature à ce jour. Ils sont faits d’Anivis, une énergie qui circule dans le monde entier, et ils possèdent la capacité d’affecter les émotions et d’interagir avec l’âme même de chaque être vivant. Attrapez les Animon et devenez des partenaires inséparables en exploitant leurs pouvoirs élémentaires et en combattant aux côtés les uns des autres avec votre Holoken.

Après une longue, très longue période, le conflit entre les deux factions s’est arrêté, mais à ce jour, Talea est toujours divisée entre les deux factions qui s’affrontaient autrefois. Elles vivent selon des idéaux très différents et se détestent encore aujourd’hui complètement. Récemment, une société appelée AARI a été créée et est devenue le principal canal de communication entre les deux factions. En outre, AARI s’est fait un nom en devenant le plus grand soutien des Lumens dans le monde entier, en leur fournissant des outils, des fonds et des installations.

La faction Nord croit fermement que le progrès est la seule façon de vivre. Leur credo est de le poursuivre, peu importe ce qui s’y oppose, tant que cela ne nuit à personne. La faction Sud, quant à elle, ne pense qu’à la tradition. Ils estiment que tout ce que leurs ancêtres leur ont légué est trop important pour être simplement jeté.

Les Animons sont les créatures mystiques qui habitent l’univers de LumenTale. Ils sont faits de l’énergie spéciale qui circule dans le monde entier. Depuis les temps anciens, les humains ont essayé de les étudier, tous motivés par une caractéristique frappante que tous les Animons possèdent : ils sont capables d’affecter les sentiments et d’interagir avec l’âme même de chaque être vivant.

Les caractéristiques clés incluent la capture d’Animon, où les joueurs testent leurs compétences avec l’Holoken et attrapent des Animon sur le terrain pour les recruter dans leur groupe ou initier une bataille incroyable et excitante contre eux pour prouver leur valeur. Chaque Animon peut effectuer ses propres capacités et compétences, et la victoire est obtenue en utilisant la meilleure stratégie avec son équipe. Il y a environ 140 espèces connues avec 13 types élémentaires, qui sont catégorisées avec des attributs en fonction de l’émotion qu’elles sont capables d’évoquer chez les gens.

Les batailles proposent des duels passionnants en 1v1 ou permettent de faire équipe pour des confrontations épiques à quatre contre quatre avec votre groupe en bataille. Faites monter de niveau vos Animons et déjouez vos adversaires en utilisant la meilleure stratégie pour gagner. Chaque Animon a des forces et des faiblesses à découvrir, alors utilisez-les à votre avantage.

Le trading offre jusqu’à trois façons différentes d’échanger vos Animon, vous pouvez facilement compléter votre collection et construire l’équipe de bataille parfaite. Connectez-vous à l’Animon Trade Station pour chercher l’Animon dont vous avez besoin, échangez directement avec des amis ou la communauté.

Pendant votre aventure, assurez-vous de prendre du repos à la Fontaine, où vous pourrez fabriquer des objets utiles et cuisiner de délicieux plats. Si vous vous sentez aventureux, vous pourrez expérimenter avec des ingrédients pour aider à nourrir vos Animon.

L’Anispace est un endroit qui existe et n’existe pas en même temps. Un espace détaché du monde tel que nous le connaissons. C’est ici que vous trouverez vos Animon après les avoir capturés et où vous pourrez entraîner vos Animon pour le combat. Personnalisez leur espace quand ils ne sont pas dans votre groupe de bataille et créez des liens plus forts avec eux.

L’Holoken est un dispositif créé dans les temps anciens et est le principal outil utilisé par les Lumens pour attraper et combattre les Animons. En le lançant et en le heurtant contre un Animon, l’Holoken déclenche un mécanisme qui, à l’aide d’une Bilia, déclenche une séquence de capture. Pendant ce laps de temps, un petit mini-jeu commencera qui pourra augmenter le taux de réussite.

Dans LumenTale, les batailles sont divisées en actions. Chaque Animon peut effectuer un certain nombre d’Actions, mais selon l’Action effectuée, les suivantes peuvent être affectées. Le système de combat consiste à choisir le bon ordre d’utilisation d’une action, à choisir la meilleure action à utiliser et à élaborer une stratégie contre vos adversaires.