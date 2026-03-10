Mais également du contenu lié au film exclusif à l’application mobile Nintendo Today!, trois titres Classiques Nintendo disponibles aujourd’hui pour les fans de Mario, la promotion MAR10 proposant des remises sur des jeux Mario, ainsi que d’autres surprises à venir tout au long de la journée…

Nous sommes le 10 mars, d’où « MAR10 », une date qui est devenue une célébration annuelle de l’univers de Mario. Pour fêter cet événement en 2026, Nintendo compte marquer le MAR10 Day avec des révélations et des annonces, dont la bande-annonce finale de Super Mario Galaxy Le Film.

À partir d’aujourd’hui, les fans peuvent ouvrir chaque jour l’application mobile gratuite Nintendo Today!*1 pour débloquer des cartes à collectionner numériques et aux couleurs du film. À partir du 1er avril, l’application pourra être utiliser pour s’enregistrer dans les cinémas participants afin de débloquer du contenu exclusif, tels que des cadres photo numérique.

Parmi les autres actualités du MAR10 Day, trois jeux classiques Mario disponibles aujourd’hui, la promotion MAR10 Day, qui proposera des remises sur une sélection de jeux mettant en scène Mario et ses amis et d’autres surprises à venir sur les chaînes Nintendo tout au long de la journée.

Bande-annonce finale de Super Mario Galaxy Le Film

Hier, Nintendo et Illumination ont révélé la bande-annonce finale de Super Mario Galaxy Le Film au cours d’un Nintendo Direct. À partir d’aujourd’hui, Nintendo va lancer une série d’initiatives liées au film via Nintendo Today!, une application mobile qui présente chaque jour du contenu Nintendo.

Depuis le mois de septembre 2025, Nintendo a lancé diverses initiatives à l’occasion des 40 ans de Super Mario Bros., et dont ce film sera l’événement principal. Ce nouveau film d’animation basé sur le monde de Super Mario Bros. fera son arrivée au cinéma le 1er avril 2026. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel de Super Mario Galaxy Le Film

Une sélection d’articles inspirés de l’univers de Super Mario Galaxy Le Film sera disponible en précommande à partir d’aujourd’hui sur le My Nintendo Store.

Contenus exclusifs à Nintendo Today!

Préparez-vous pour la sortie de Super Mario Galaxy Le Film avec l’application mobile gratuite Nintendo Today!. À partir d’aujourd’hui, recevez une carte Super Mario Galaxy Le Film à collectionner en vous connectant dans l’application et en touchant la carte du jour à obtenir. Il y aura en tout 40 cartes à collectionner à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 10 juin. À partir du 1er avril, vous pourrez également utiliser Nintendo Today! pour scanner l’affiche de Super Mario Galaxy Le Film dans les cinémas participants afin de déverrouiller des contenus exclusifs qui incluent des cadres photo numériques indiquant le nom du cinéma et le jour où vous avez vu le film (uniquement disponibles sur place), des fonds d’écran, et plus encore. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel de Super Mario Galaxy Le Film

Trois jeux classiques Mario à découvrir

À l’occasion du MAR10 Day, trois jeux classiques Mario débarquent aujourd’hui sur Nintendo Switch Online + Pack additionnel*2. Les abonnés pourront découvrir Mario Clash et Mario’s Tennis, disponibles pour la première fois en Europe via la collection Virtual Boy – Nintendo Classics*3 pour Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Mario vs. Donkey Kong fait également son apparition aujourd’hui sur Game Boy Advance – Nintendo Classics*3 pour Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.

Par ailleurs, Nintendo Music*4 a été mis à jour aujourd’hui pour inclure la bande originale de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Les fans de Tetris 99 peuvent également se réjouir, car la 52e Maximus Cup aura lieu le mois prochain, et elle sera dotée d’un thème inspiré de Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2. Les joueurs pourront s’affronter dans des batailles en ligne en mode Tetris 99 et collecter au moins 100 points d’événement pour débloquer un nouveau thème dans le jeu. L’événement se déroulera du vendredi 3 avril à 9h CEST au mardi 7 avril à 8h59 CEST.

Remises du MAR10 Day sur les jeux Mario et ses amis

Une sélection de jeux mettant en scène Mario et ses amis sera disponible à prix réduit sur le Nintendo eShop et sur My Nintendo Store lors des promotions du MAR10 Day qui auront lieu jusqu’au 15 mars à 23h59 CEST.

Cette sélection inclura Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV, qui propose de nouveaux modes et des façons de jouer inédites dans une expérience festive particulièrement riche sur Nintendo Switch 2.

Sur Nintendo Switch, les promotions proposeront également tout le fun de l’univers Mario avec Super Mario 3D World + Bowser’s Fury ainsi qu’une quête effrayante (et gluante) dans Luigi’s Mansion 3 et le pack multijoueur de Luigi’s Mansion 3. Parmi les autres titres à prix réduit se trouvent Super Mario Maker 2, qui permet aux joueurs de créer les stages Super Mario de leurs rêves, Donkey Kong Country Returns HD une aventure à plein régime, et Super Mario RPG, le tout premier RPG de Mario, repensé pour Nintendo Switch.

Rendez-vous sur le site de la promotion pour consulter la sélection complète.

