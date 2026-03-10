La collection de jeux de puzzle Q Collection sortira sur Switch le 21 mai pour 29,99 dollars, a annoncé l’éditeur Aksys Games. Les précommandes sont disponibles dès maintenant via la boutique en ligne d’Aksys Games.

La collection comprend Q REMASTERED, Q2 HUMANITY et Q with VTUBERS, tous trois actuellement disponibles en version numérique.

Favori culte des streamers du monde entier, la collection présente trois jeux Q avec plus de 1 800 problèmes à résoudre.

Le concept est simple : dessinez des objets à l’écran et utilisez la gravité pour aider à résoudre les énigmes. La solution vous appartient, mais pouvez-vous la faire fonctionner ? Avec plusieurs façons de résoudre chaque problème, Q Collection testera les limites de votre créativité et étendra votre imagination.

Q REMASTERED est un jeu de puzzle simple dans lequel les joueurs peuvent librement dessiner des lignes et des formes à l’écran. Mais méfiez-vous de la gravité, cependant, car ce que vous dessinez tombera dès que vous aurez fini de dessiner. Plusieurs énigmes présentent un problème utilisant la mascotte du jeu, Alex.

La suite Q2 HUMANITY introduit des personnages ou « humains » qui peuvent sauter, rebondir, lancer des choses et parfois même présenter des capacités spéciales. Q2 peut être joué en solo ou avec jusqu’à quatre joueurs en local.

Q with VTUBERS propose des énigmes stimulantes et originales conçues par plus de 20 VTubers.

Mettez votre Q IQ à l’épreuve soit dans le test IQ régulier, soit dans le test Hero IQ pour voir quel score vous obtenez. Le test IQ est juste pour le plaisir et n’est pas un vrai test IQ.

Les caractéristiques clés incluent la résolution de plus de 1 800 énigmes avec les lignes et formes que vous dessinez, la possibilité d’affronter les énigmes en solo ou d’obtenir l’aide de 3 amis avec la coopération locale à 4 joueurs, et la résolution d’un nouvel ensemble d’énigmes d’apparence familière créées par plus de 20 VTubers.