La manette sans fil Rematch est dotée de quatre modes d’éclairage RGB dynamiques, de contrôles de mouvements, de joysticks TMR, de deux boutons arrière programmables et d’une portée sans fil de 9 mètres.

Le casque filaire Airlite est doté de haut-parleurs de 40 mm pour une immersion sonore totale, d’un confort optimal grâce à ses coussinets d’oreille en jersey, et d’un micro à bascule avec réduction de bruit.

La marque leader de périphériques gaming Turtle Beach Corporation (Nasdaq: TBCH) annonce aujourd’hui le lancement de 2 nouveaux produits Mario : la manette sans fil Rematch Mario & Luigi et le casque filaire Airlite Fit Mario Star.

La manette Rematch Mario & Luigi Rematch et le casque Mario Star Airlite Fit sont une combinaison d’excellence technologique et de plaisir lié au personnage emblématique de Nintendo, dans le catalogue toujours plus riche d’accessoires de jeu sous licence officielle Nintendo de Turtle Beach. La manette sans fil Rematch Mario & Luigi est dotée de joysticks TMR, de quatre modes d’éclairage RGB dynamiques qui donnent vie à Super Mario™, de la détection de mouvements et d’un bouton C donnant un accès rapide au GameChat*. Côté audio, le casque de jeu filaire Mario Star Airlite Fit est équipé de haut-parleurs de 40 mm pour une immersion sonore totale, de coussinets d’oreille en jersey et d’un microphone à bascule avec réduction de bruit. La manette Rematch Mario & Luigi et le casque de jeu filaire Mario Star Airlite Fit sont disponibles en précommande sur http://www.turtlebeach.com et chez les revendeurs participants. Le prix de vente conseillé de la manette est de 64,99 €, et celui du casque est de 24,99 €. Ces accessoires seront disponibles le 30 mars 2026.

La manette sans fil RGB Rematch Mario & Luigi

A la hauteur de l’univers de Mario, la manette sans fil RGB Rematch Mario & Luigi offre une qualité de fabrication exceptionnelle. Elle brille avec audace grâce à ses quatre modes d’éclairage RGB dynamiques qui subliment les designs inspirés de Super Mario™. Que ce soit pour dévaler les rues de Mario Kart™ World ou relever de nouveaux défis dans Super Mario™ Galaxy, la Rematch Mario & Luigi suit chaque mouvement du joueur. Conçue pour la performance, elle intègre des joysticks haut de gamme dotés de la technologie de capteur TMR (Tunneling Magnetoresistance), offrant une précision accrue, une excellente réactivité et une résistance renforcée au drift par rapport aux modèles traditionnels. Elle permet d’accéder rapidement aux fonctionnalités GameChat* grâce au bouton C idéalement placé. Les contrôles de mouvements intégrés rendent les sessions de jeu encore plus réactives et immersives. Sa portée jusqu’à 9 mètres permet de profiter de la liberté d’une connexion sans fil pour jouer confortablement et sans interruption. Quel que soit son style de jeu ou sa configuration, le suivi précis de la manette garantit une expérience de jeu fluide, stable et parfaitement maîtrisée. Avec son design élégant et ses fonctionnalités axées sur la performance, la manette Rematch Mario & Luigi est le compagnon idéal pour profiter pleinement de la Nintendo Switch 2.

Le casque filaire Mario Star Airlite Fit

Conçu par les ingénieurs internes de Turtle Beach, le casque filaire Mario Star Airlite Fit combine confort et performances audio. Equipé de haut-parleurs haute qualité de 40 mm finement réglés, il offre un son immersif idéal aussi bien pour les joueurs occasionnels que compétitifs.

Ses coussinets en maille jersey réduisent les bruits extérieurs tout en offrant des aigus clairs et des basses puissantes. Le microphone élégant avec réduction de bruit permet à la voix d’être toujours entendue avec clarté. Et pour couper la communication, il suffit de relever le micro afin de le mettre en sourdine.

Un casque conçu pour le plaisir de jouer, quel que soit l’âge ou le niveau des joueurs.

*Une connexion Internet, un abonnement Nintendo Switch Online et un compte Nintendo sont requis pour les fonctionnalités en ligne, y compris GameChat. Une caméra USB compatible est nécessaire pour les fonctionnalités vidéo. Ce service n’est pas disponible dans tous les pays. Des conditions et exigences relatives à GameChat s’appliquent. support.nintendo.com

Les jeux, consoles, abonnements et certains accessoires sont vendus séparément.

Jusqu’au 31 mars 2026, GameChat peut être utilisé sans abonnement Nintendo Switch Online. Après cette date, un abonnement Nintendo Switch Online sera nécessaire pour utiliser GameChat.