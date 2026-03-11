Une autre édition Nintendo Switch 2 vient d’arriver, cette fois pour Cozy Grove. Elle commence à être déployée dans différentes régions et devrait être disponible dans le monde entier cette semaine.

Cozy Grove est sorti pour la première fois sur Nintendo Switch en 2021. Maintenant sur la nouvelle console, le life sim propose une résolution 4K en mode docké (1080p en mode portable) ainsi qu’une fréquence d’images augmentée.

Ceux qui possèdent la version originale peuvent effectuer la mise à niveau gratuitement d’après les informations de Nintendo Everything.

Bienvenue à Cozy Grove, un jeu de simulation de vie qui consiste à camper sur une île hantée en constante évolution. En tant que Spirit Scout, vous vous promènerez chaque jour dans la forêt de l’île, trouvant de nouveaux secrets cachés et aidant à apaiser les fantômes locaux. Avec un peu de temps et beaucoup d’artisanat, vous ramènerez la couleur et la joie à Cozy Grove.

Cozy Grove est synchronisé avec le temps réel et fournit 30 à 60 minutes de nouveau contenu de quête chaque jour. Après cela, vous pouvez pêcher, fabriquer et décorer à votre guise.

Le jeu de magnifiques paysages dynamiques dessinés à la main qui prennent vie lorsque vous aidez un esprit dans le besoin. Des dizaines de personnages et d’esprits mémorables à trouver et avec lesquels se lier d’amitié. Chaque esprit a une histoire unique et extensive à démêler au fil du temps. Collectionnez des animaux spirituels, fabriquez des décorations, allez à la pêche et plus encore. Une campagne de plus de 40 heures remplie de quêtes secondaires, conçue pour s’étendre sur des mois de temps de jeu.