Epic a annoncé aujourd’hui ses plans pour Fortnite: Save the World, incluant la nouvelle qu’il sera sur Nintendo Switch 2 en tant que jeu free-to-play.

Epic Games a annoncé que le mode de jeu original de Fortnite, Save the World, sera free-to-play et sera disponible sur Nintendo Switch 2. La nouvelle intervient également à un moment où Epic Games a annoncé que le prix de ses V-Bucks en jeu augmente alors que l’entreprise demande plus d’argent aux fans.

Save the World est ce qu’était Fortnite à l’origine en 2017, avant de devenir le battle royale massivement populaire. Il est décrit comme « une campagne coopérative PvE d’action-construction où aucune partie de construction de forts, de fabrication d’armes et de résistance aux hordes de monstres n’était jamais la même ».

Cela a pris presque une décennie, mais Fortnite: Save the World sera désormais free-to-play. Cela entre en vigueur le 16 avril 2026.

La pré-inscription commence aujourd’hui. Ceux qui le font peuvent gagner des récompenses en jeu, incluant un héros Save the World. Les joueurs actuels recevront des Superchargers, des Vouchers et de l’or le 16 avril en remerciement pour les neuf dernières années de sauvegarde du monde. Les Founders continueront à gagner des V-Bucks à travers les Daily Quests, Mission Alerts, Storm Shield Defense Missions et les Challenges existants. Fortnite Save the World sera free-to-play sur consoles et PC le 16 avril.