Natsume Inc., développeur et éditeur mondial de jeux vidéo orientés famille, a annoncé aujourd’hui Harvest Moon: Echoes of Teradea, le prochain opus de la franchise Harvest Moon, qui arrive sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Le jeu sortira également sur PlayStation 5, Xbox Series et PC via Steam. Une date de sortie n’a pas été annoncée.

Aujourd’hui, Natsume a dévoilé Harvest Moon: Echoes of Teradea pour Nintendo Switch 2 et Switch. L’entreprise n’a pas fourni de détails sur le calendrier de lancement. Harvest Moon: Echoes of Teradea sera le premier opus de la série sur Nintendo Switch 2.

La brume de la Forêt des Échos couvre maintenant la terre de Teradea, et en dehors du village de Bloomfield où vous avez été élevé, des loups sauvages apparaissent la nuit. Il y a même des rumeurs d’un grand loup gardien qui les gouverne tous… mais vous et votre meilleur ami êtes sur le point de changer cela.

Jetant la prudence aux vents, vous partirez en mission pour apprivoiser ces loups et finirez par débloquer un voyage bien plus grand que vous ne l’imaginiez. Aidez les Esprits Gardiens à faire revivre et revitaliser Teradea. Visitez le village portuaire de Tidewind pour découvrir ce qui cause les tempêtes là-bas. Partez en randonnée vers le village minier de Quarrytop pour aller au fond du mystère des tremblements de terre qui se produisent. Ensuite, restez dans la ville autrefois prospère et centre culturel de Maplehill pour raviver sa lumière et sa communauté qui s’estompent.

Entre vos voyages, entretenez votre ferme, élevez des animaux, récoltez des cultures et construisez-vous une vie. Guidé par la Déesse des Récoltes et aidé par les amis que vous vous ferez dans chacun des villages, vous trouverez de nouvelles façons de grandir, d’explorer et de prêter main-forte où c’est nécessaire. À mesure que les amitiés s’approfondissent et que les saisons passent, la vérité derrière la brume se mettra lentement au point. Avec le soutien de ceux que vous avez aidés et de ceux qui se tiennent à vos côtés, vous pourriez découvrir un moyen de lever le voile de la Forêt des Échos et laisser Teradea s’épanouir à nouveau.

Les caractéristiques clés incluent dix nouveaux intérêts amoureux où les joueurs peuvent courtiser cinq nouveaux célibataires et cinq nouvelles célibataires et marier celui ou celle que leur cœur désire. De nouvelles capacités d’exploration permettent de sauter vers des emplacements cachés et de grimper aux échelles et aux vignes pour atteindre de nouvelles hauteurs et rassembler des ressources.

Le système de compagnon animal permet d’emmener vos animaux de compagnie et vos animaux sur la route pour vivre l’aventure ensemble. Chaque compagnon animal et monture a des capacités spéciales pour aider à explorer un territoire inexploré.

La nature sauvage non domptée demande d’esquiver et d’échapper aux animaux sauvages comme les loups, les ours et les tigres. Gardez votre sang-froid et ne vous laissez pas attraper, ou vous perdrez les objets que vous avez collectés et finirez de retour à votre ferme.

La vie insulaire permet d’obtenir des cartes nautiques pour localiser des îles éloignées pour chasser les trésors et se lier d’amitié avec des animaux rares que vous ne trouverez pas sur le continent.

Make Everyone Happilia invite à aider les villageois et à contribuer au développement de Teradea pour gagner de l’Happilia.

Hiro Maekawa, président et CEO de Natsume, a déclaré être ravi de montrer davantage de nouvelles fonctionnalités de Harvest Moon: Echoes of Teradea dans les mois à venir. Ils ont prévu des bonus de précommande et des éditions spéciales que les fans de Harvest Moon et les nouveaux venus adoreront ajouter à leurs collections. Restez à l’écoute pour en savoir plus sur les mystérieux Esprits Gardiens de Teradea, les nouvelles mécaniques de gameplay et plus encore.