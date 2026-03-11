L’engouement des fans autour du jeu de simulation de vie Pokémon Pokopia a fait s’envoler les actions de Nintendo mercredi, certains saluant le nouveau titre comme un antidote bienvenu aux conflits mondiaux.

Le succès précoce de Pokémon Pokopia, sorti le 5 mars avec des critiques dithyrambiques et des rapports de ruptures de stock dans les magasins du monde entier, a soulagé les investisseurs. Pokémon Pokopia a été lancé en exclusivité Switch 2, devenant immédiatement un hit furtif viral, a déclaré l’analyste Atul Goyal de la banque d’investissement Jefferies. Le titre réussit à combler le fossé entre les joueurs hardcore et le public casual, a déclaré Goyal.

Le nouveau jeu Pokémon a un score de critique agrégé de 89 sur Metacritic, que Goyal a décrit comme un sommet pour la franchise de jeux vidéo vieille de trois décennies. Les actions de Nintendo étaient en hausse de neuf pour cent en milieu de matinée mercredi, probablement également stimulées par la sortie du trailer final du prochain film Super Mario rempli de stars. Les joueurs ont comparé le jeu, dans lequel ils contrôlent un personnage de type humain pour revitaliser un village, à Animal Crossing, un autre life-sim de Nintendo devenu un hit pendant la pandémie.

« Si vous cherchez une pause mentale du monde, prenez définitivement Pokopia, c’est comme une thérapie », a écrit l’influenceuse américaine Ashley Duncan sur X.

« Pour le Covid nous avions Animal Crossing. Pour la WW3 nous avons Pokopia. Merci pour les distractions, Nintendo », a déclaré un autre post X du compte fan Pokemon Daily Post, qui compte près de 90 millions d’abonnés. La prémisse de base de Pokémon, inspirée par la tradition japonaise d’enfance estivale de collecte d’insectes, est d’attraper et d’entraîner au combat des centaines de « pocket monsters » aux yeux ronds. Le phénomène a évolué depuis la première sortie du jeu en 1996 avec des séries animées, des films, un jeu de cartes à collectionner et l’application smartphone en réalité augmentée Pokémon Go.

La Switch 2 de Nintendo, la console de jeux la plus vendue au monde, a été lancée en juin 2025 en tant que successeur de la première Switch. L’originale est maintenant la deuxième console la plus vendue de tous les temps après la PlayStation 2 de Sony qui s’invente des millions de ventes pour rester premier.