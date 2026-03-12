The Pokémon Company et Nintendo viennent d’annoncer le premier jalon de ventes pour Pokémon Pokopia. Depuis son lancement, le jeu s’est vendu à plus de 2,2 millions d’exemplaires. Ceci est basé sur les quatre premiers jours de sortie.

The Pokémon Company et Nintendo Co., Ltd. ont annoncé aujourd’hui que les ventes mondiales de Pokémon Pokopia pour le système Nintendo Switch 2 ont dépassé 2,2 millions d’unités dans les quatre premiers jours suivant son lancement mondial le 5 mars 2026. Selon l’annonce, Pokémon Pokopia s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires au Japon seul. La Pokémon Company annonce 2,2 millions de ventes à travers le monde en seulement 4 jours… dont 1 million au Japon. Les spécificités n’ont pas encore été partagées concernant les ventes dans d’autres régions, mais le jeu est actuellement en première place dans les classements de l’eShop dans des endroits tels que les États-Unis, le Japon, en Europe et le Royaume-Uni.

Pokémon Pokopia a clairement été un succès depuis son lancement. Partout dans le monde, le jeu s’est épuisé.

Pokémon Pokopia est le premier jeu de simulation de vie au rythme lent de la franchise Pokémon, planifié et co-développé par The Pokémon Company, GAME FREAK inc. et KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Avec l’aide d’amis Pokémon, les joueurs reconstruisent un monde désolé en une utopie charmante, une étape à la fois.

Dans ce jeu, vous jouez un Métamorph qui s’est transformé pour ressembler à un humain. Durant votre aventure, vous collecterez des matériaux et fabriquerez des objets pour créer une maison confortable pour vous-même et créer un environnement accueillant pour de nombreux amis Pokémon. Le temps en jeu est synchronisé avec le monde réel, vous vivrez donc des changements météorologiques en jeu et le cycle jour-nuit, profitant des moments quotidiens avec les nombreux Pokémon qui y vivent.

Les Pokémon et les humains vivaient autrefois heureux ensemble, mais le monde s’est flétri et les humains sont partis. Le seul résident restant semble être un Bouldeneu solitaire. Après s’être réveillé d’un long sommeil, un Métamorph particulier décide de restaurer la terre désolée en utilisant ses compétences de transformation et ses nouvelles capacités de fabrication surprenantes.

Jouez en tant que Métamorph et construisez un monde charmant aux côtés de vos amis Pokémon. Après une journée satisfaisante de fabrication, de construction et de jardinage, détendez-vous dans votre propre paradis ou invitez des Pokémon et vos amis à visiter. Au fur et à mesure que vous restaurez votre monde et cultivez sa beauté naturelle, vous rencontrerez plus de Pokémon qui vous enseigneront des mouvements utiles. Vos voisins Pokémon sont ravis de jouer ensemble, ainsi que de vous aider à construire des maisons pour accueillir encore plus d’amis. Les Pokémon pourraient même demander votre aide – travaillez avec eux pour construire une utopie confortable.

C’est un début respectable pour Pokémon Pokopia quand on considère qu’il s’agit d’une exclusivité Switch 2 et techniquement d’un spin-off de la série principale. En comparaison, Pokémon Legends: Z-A a été rapporté comme ayant déplacé 5,8 millions d’exemplaires lors de sa première semaine, sur la base des ventes combinées des jeux Switch et Switch 2 (environ 3,89 millions de ventes à ce jour sur Switch 2). Plutôt pas mal pour une exclusivité Switch 2, la console actuellement au parc le plus faible, et surtout pour ce qui n’est qu’un petit titre chill sur lequel peu pariait à l’annonce.

Comparé à d’autres exclusivités Switch 2 avec plus d’un million de ventes, Kirby Air Riders s’est vendu à 1,76 million d’unités, Donkey Kong Bananza a déplacé 4,25 millions d’unités et Mario Kart World est bien en tête avec plus de 14 millions de ventes. La Switch 2 s’est maintenant vendue à plus de 17 millions d’unités dans le monde. Pokemon Pokopia est le 4ème jeu le plus vendu sur Switch 2 : Mario Kart World à 14,03 millions, Donkey Kong Bananza à 4,25 millions, Pokémon Legends: Z-A Switch 2 Edition à 3,89 millions, Pokemon Pokopia à 2,2 millions et Kirby Air Riders à 1,76 million.