Famitsu publie les estimations de ventes physiques au Japon pour la semaine du 2 au 8 mars 2026, et le classement est marqué par un lancement massif : Pokémon Pokopia sur Nintendo Switch 2 s’impose largement avec 541 371 exemplaires vendus, de loin la meilleure performance de la période.

La semaine du 2 au 8 mars 2026 marque un tournant notable dans les ventes japonaises, avec un marché dominé par un lancement majeur et une dynamique hardware très favorable à Nintendo. Les données publiées par Famitsu montrent un secteur en pleine accélération, porté par la Switch 2 et par l’arrivée de Pokémon Pokopia, qui réalise un démarrage massif.

Pokémon Pokopia : un lancement qui redéfinit la hiérarchie

Avec 541 371 copies physiques vendues, Pokémon Pokopia s’impose immédiatement comme la sortie la plus performante de la semaine. Ce volume place le titre très au‑dessus de tous ses concurrents, y compris les sorties récentes sur PlayStation 5. Le contraste est particulièrement visible face à Resident Evil Requiem, qui, malgré un bon démarrage la semaine précédente, chute à 23 459 unités (–85 %), confirmant un essoufflement rapide typique des AAA non‑Nintendo sur le marché japonais.

Au-delà des nouveautés, plusieurs titres installés continuent d’afficher des performances solides. Mario Kart World enregistre ainsi 10 023 ventes supplémentaires, portant son total à environ 2,85 millions d’exemplaires. De son côté, Animal Crossing: New Horizons sur Switch standard demeure un phénomène durable, avec 6 405 ventes additionnelles qui lui permettent de dépasser les 8,39 millions d’unités cumulées. Minecraft poursuit également son cycle de ventes sur le long terme en ajoutant 4 667 exemplaires cette semaine, confirmant son statut de pilier du marché japonais. Ces résultats illustrent la longévité exceptionnelle du catalogue Nintendo, qui continue de soutenir les ventes de hardware semaine après semaine.

Rang Rang préc. Jeu Plateforme Ventes semaine Ventes totales 1 NEW Pokemon Pokopia NS2 541 371 NEW 2 1 Resident Evil Requiem PS5 23 459 178 832 3 5 Mario Kart World NS2 10 023 2 856 782 4 4 Mario Tennis Fever NS2 9 626 75 831 5 2 Resident Evil Requiem NS2 6 562 45 355 6 9 Animal Crossing: New Horizons NSW 6 405 8 397 297 7 8 Dragon Quest VII Reimagined NS2 5 594 208 364 8 10 Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition NS2 5 074 83 595 9 7 Dragon Quest VII Reimagined NSW 5 026 236 744 10 15 Minecraft NSW 4 667 4 164 389

Switch 2 : une installation rapide du parc

La Switch 2 domine largement les ventes hardware avec 127 508 unités, loin devant la famille Switch (23 770) et la PlayStation 5 (16 819). La console atteint désormais 4,7 millions d’unités au cumul, un rythme d’adoption particulièrement élevé pour un système hardware jeune.

La PlayStation 5 totalise 16 819 unités, un niveau correct mais très inférieur à celui de la Switch 2. Le détail des modèles montre une domination de la PS5 Digital Edition (9 569 unités), tandis que la PS5 Pro reste un produit de niche (3 803 unités).

Les consoles Xbox Series restent marginales avec 486 unités, confirmant une présence très limitée au Japon.