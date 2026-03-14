Selon Oscar Lemaire, des données détaillées sur le marché français des jeux vidéo ont été partagées, offrant un aperçu des performances commerciales de plusieurs titres majeurs et de l’évolution des ventes de consoles.

Pokémon Pokopia s’est vendu à 40 000 unités en boutique en France et est maintenant complètement en rupture de stock. Ce chiffre représente le double des ventes enregistrées au Royaume-Uni pour le même titre, soulignant l’engouement particulier du public français pour ce jeu exclusif Switch 2. Cette performance commerciale a eu un impact direct et significatif sur les ventes de console Switch 2 dans l’Hexagone.

Resident Evil Requiem, également connu sous le nom de Resident Evil 9, a été lancé à environ 70 000 unités en boutique, un niveau de performance équivalent à celui de Resident Evil 7 lors de sa sortie. La répartition des ventes montre que la version PS5 arrive en tête, suivie de près par la version Switch 2. De manière intéressante, la version Switch 2 a à peine dépassé la version Xbox en boutique lorsque le pack génération est inclus dans le décompte.

En ce qui concerne les ventes numériques, Resident Evil 9 a enregistré de très fortes performances en dématérialisé, plaçant le total global des ventes bien au-dessus de celles de Resident Evil 7. Bien qu’aucun chiffre concret ne puisse être divulgué (les données étant considérées comme trop sensibles commercialement), il est confirmé que le numérique est beaucoup plus fort proportionnellement sur Xbox et PlayStation que sur Nintendo, où les joueurs privilégient encore largement les versions physiques.

L’impact de Pokopia sur le console Switch 2 mérite une attention particulière. Pour mettre les choses en perspective, les ventes de console Switch 2 n’étaient pas particulièrement excellentes durant les premières semaines de l’année 2026 en France. La console peinait à maintenir une dynamique commerciale soutenue face à la concurrence. Cependant, la situation a radicalement changé à partir de la fin février et, plus significativement encore, lors de la première semaine de mars 2026. Cette période a vu une hausse marquée des ventes de console Switch 2, coïncidant directement avec le lancement de Pokémon Pokopia le 5 mars. Le jeu a clairement joué le rôle de locomotive commerciale pour la console de Nintendo.

Résultat de cette dynamique : la Switch 2 se vend maintenant mieux que la PS5 sur le marché français, renversant ainsi la tendance observée en début d’année. Ce changement de leadership dans les ventes de consoles illustre l’importance des exclusivités fortes pour stimuler l’adoption d’une plateforme, Pokémon Pokopia ayant manifestement rempli ce rôle de system seller pour Nintendo en France.