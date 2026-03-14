WWE 2K26, développé par Visual Concepts, marque une étape importante pour les joueurs Nintendo : pour la première fois, logiquement, la version Switch 2 du jeu est disponible en simultané avec les versions PS5, Xbox Series X et PC. L’an dernier, WWE 2K25 était sorti en mars 2025 sans version Switch 2, qui n’avait finalement été publiée qu’en juillet 2025. Cette fois, 2K ne fait pas attendre ses joueurs Nintendo.

La question qui se pose naturellement est celle des performances graphiques. Une comparaison vidéo Switch 2 vs Xbox Series X est disponible, permettant de mesurer l’écart technique entre les deux versions. Le précédent WWE 2K25 sur Switch 2 avait été salué pour ses excellentes performances, en rupture totale avec le désastreux WWE 2K18 sur Switch originale. La machine Nintendo accueillait ainsi ce qui était considéré comme le meilleur jeu de catch sur console Nintendo depuis l’ère N64 et GameCube, une véritable révélation pour les fans de wrestling sur plateforme Nintendo.

WWE 2K26 profite par ailleurs de plusieurs fonctionnalités exclusives à la Switch 2 : support tactile et contrôle via souris, GameShare et GameChat, mode Joy-Con unique, et utilisation de la souris dans la Creation Suite pour la peinture faciale et corporelle. La version Switch 2 intègre également l’Image Uploader et les Community Creations cross-plateforme, une première pour la plateforme.

Sur le fond, WWE 2K26 se présente comme l’édition la plus ambitieuse de la franchise. Le roster dépasse les 400 personnages jouables — un record dans l’histoire de la série — avec des têtes d’affiche comme John Cena, Roman Reigns, Cody Rhodes, Rhea Ripley, CM Punk, Randy Orton, Charlotte Flair ou encore des légendes comme André the Giant, Eddie Guerrero et « Macho Man » Randy Savage. Parmi les nouveaux venus figurent Rey Fénix, Rusev et Blake Monroe.

Le mode 2K Showcase se consacre cette année à CM Punk, narré par « The Best in the World » lui-même, retraçant les moments marquants de sa carrière à travers des matchs iconiques et des affrontements en Fantasy Warfare. Un Showcase Gauntlet pousse le défi encore plus loin pour les joueurs les plus exigeants.

Quatre nouveaux types de matchs font leur entrée : I Quit, Inferno, Three Stages of Hell et Dumpster Match. Les tables empilables, les caddies de supermarché et les punaises enrichissent l’arsenal d’objets utilisables. Les environnements interactifs sont agrandis, et les matchs intergender sont désormais disponibles dans les principaux modes de jeu. Le système de reversals et de stamina a été revu pour introduire davantage de stratégie, tandis que la physique du jeu a été améliorée. Côté commentaires, Booker T et Wade Barrett rejoignent l’équipe.

La Creation Suite double ses capacités avec 200 emplacements de Create-A-Superstar et 2 000 slots d’images dans les Community Creations. Les outils de morphing corporel et facial sont approfondis, avec l’ajout de la coloration bicolore des cheveux.

MyGM accueille les matchs intergender, les matchs à 5, 6 et 8 participants, et davantage de types de rencontres, augmentant considérablement les combinaisons possibles. MyRISE propose deux nouvelles storylines basées sur des divisions, avec des choix moraux impactant le parcours du joueur et une rejouabilité étendue après la fin des histoires principales. Universe intègre enfin la Draft WWE, accompagnée d’un nouvel assistant de création, d’un mode Watch Show et d’améliorations du Money in the Bank. The Island, le mode monde ouvert de 2K, est désormais disponible sur PC pour la première fois et propose un nouvel environnement baptisé Scrapyard Brawl, trois factions, un système de progression revu et des quêtes enrichies avec voix, cinématiques et dialogues.

Le modèle de contenu post-lancement évolue avec les Ringside Passes, qui remplacent le DLC traditionnel. Six saisons sont prévues sur l’année, avec 60 paliers gratuits et 40 paliers premium par saison, offrant personnages, cosmétiques, VC et contenus pour MyFACTION et The Island.