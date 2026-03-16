Gyaar Studio, le label de jeux indépendants de Bandai Namco Studios, et l’éditeur Phoenixx ont annoncé GooNECT√2 sur Nintendo Switch, avec une sortie prévue en mai 2026 à l’échelle mondiale.

Le premier Goonect était resté cantonné au marché japonais, où il avait rencontré un accueil favorable. Ce second opus marque donc la première sortie internationale de la franchise. « Nous espérons que davantage de personnes pourront profiter des sensations que procure le fait de partager un même destin avec son partenaire de jeu », a déclaré Bandai Namco Studios, ajoutant que GooNECT√2 introduit de nombreuses nouvelles fonctionnalités tout en conservant l’essence du jeu original, centré sur l’amusement et la complicité entre joueurs.

GooNECT√2 est un jeu d’action-aventure coopératif à deux joueurs dans lequel les deux personnages doivent se tenir la main en permanence pour atteindre l’objectif de chaque niveau. Dès que les deux protagonistes se lâchent, la partie s’arrête. Le jeu propose des bras élastiques et caoutchouteux que les joueurs exploitent pour surmonter des obstacles variés — blocs de bois géants, ballons de basketball, rafales de vent — en se tirant, se propulsant ou en utilisant l’autre comme marchepied.

Les stages sont générés aléatoirement et se déclinent sur huit niveaux de difficulté, offrant une combinaison de possibilités quasi illimitée. Il est possible de sauvegarder un stage apprécié et d’en partager l’identifiant avec d’autres joueurs. La coopération locale en canapé et le jeu en ligne sont tous deux disponibles, et un mode solo permettant de contrôler les deux personnages simultanément est également inclus. À la fin de chaque stage, un rang « Bond Level » est attribué en fonction du temps de complétion, du nombre de relances et des cœurs collectés.