Jeff Kaplan, co-créateur d’Overwatch, a accordé une nouvelle interview dans laquelle il revient en détail sur les raisons de son départ de Blizzard et sur ce qu’il considère comme les erreurs fatales ayant conduit au déclin de la franchise.

Selon Kaplan, tout a basculé avec l’Overwatch League. Les engagements pris envers cette compétition et ses investisseurs milliardaires ont progressivement empiété sur le développement du jeu lui-même. L’équipe s’est retrouvée à travailler sur l’intégration Twitch, les contrôles de caméra spectateur et les skins aux couleurs des équipes de la ligue, autant de ressources soustraites au contenu destiné aux joueurs. « Tous vos plans [pour le contenu d’Overwatch] s’envolent à ce moment-là, » explique-t-il. « Vous ne travaillez plus sur de nouveaux événements, vous n’êtes plus concentré sur Overwatch 2, vous faites juste du surplace. »

En 2016 et 2017, Kaplan se sentait encore maître de la direction du jeu, aux côtés du directeur produit Ray Gresko. L’Overwatch League, malgré les bonnes intentions qui l’entouraient à ses débuts, est selon lui devenue un véritable boulet. Lorsque le modèle économique initial — reposant sur des événements en présentiel, la billetterie et le merchandising — s’est révélé intenable pour une ligue avec des équipes à Londres et Shanghai, les investisseurs se sont rapidement retournés vers le jeu live pour récupérer leur mise. « Tout le monde a vite compris qu’on pouvait pas faire des événements en présentiel avec une équipe à Londres et une à Shanghai… comment ça marche ? Donc ça s’est effondré très vite. Le merch, c’était bien, mais ça n’allait pas générer des revenus NFL, quelle que soit la folie que les gens imaginaient. »

Face à ces attentes non satisfaites, la pression retombait systématiquement sur l’équipe de développement. C’est dans ce contexte que Kaplan a été convoqué dans le bureau du directeur financier de l’époque pour ce qu’il décrit comme le moment le plus violent de sa carrière : « Il me fixe un objectif de revenus pour Overwatch en 2020, avec un seuil récurrent chaque année ensuite, et il me dit : ‘si on n’atteint pas ça, on va licencier 1 000 personnes, et ce sera de ta faute.’ C’était le plus grand fuck you de toute ma carrière, ça semblait irréel d’être dans cette situation. »

Kaplan évoque également la dérive des raisonnements financiers au sein de la direction : « On se retrouve dans des réunions où les gens disent ‘Fortnite a 1 400 personnes dessus, donc si on embauche 1 400 personnes et qu’on passe en free-to-play, on fera le même argent, non ?' »

Celui qui pensait finir sa carrière chez Blizzard — « j’aimais cet endroit, c’était une partie de qui j’étais » — a annoncé son départ le 20 avril 2021. Les chiffres exacts des objectifs financiers évoqués lors de cette réunion restent confidentiels en raison d’un accord de non-divulgation signé par Kaplan. Dennis Durkin occupait le poste de CFO d’Activision Blizzard de 2019 à mai 2021 ; Armin Zerza lui a succédé jusqu’en 2025. Kaplan conclut sobrement : « Heureusement pour Blizzard, ce CFO n’est plus là. »