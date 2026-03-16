Le clip officiel du single, interprété par le groupe indie-pop FlyPop, mêle visuels du jeu et animations originales ; la bande originale complète sortira le 3 avril, publiée par Milan Records

Konami Digital Entertainment, B.V. (KONAMI), en collaboration avec Milan Records / Sony Music Masterworks, a dévoilé aujourd’hui « Back to the Sea », le premier single de la bande originale de Darwin’s Paradox!. Écrit et produit par le producteur musical français Franck Lascombe, fondateur du groupe indie-pop FlyPop, le titre sort accompagné de son clip officiel conçu et produit par ZDT Studio, les créateurs de Darwin’s Paradox!.

Le clip de « Back to the Sea » mêle visuels du jeu et séquences d’animation originales, mettant en scène les personnages de Darwin’s Paradox! dans un projet qui relie jeu vidéo et musique contemporaine. La bande originale complète du jeu sera publiée le 3 avril par Milan Records.

Darwin’s Paradox! sortira le 2 avril sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™ 2, Epic Games Store et Steam®. Darwin’s Paradox! est un jeu vidéo d’action-aventure narratif qui suit Darwin, un jeune poulpe plein d’énergie soudainement arraché à son foyer océanique pour être projeté dans un monde chaotique et inconnu. Mêlant narration cinématographique, phases de plateforme créatives et environnement vivant, le jeu invite les joueurs à parcourir des zones périlleuses, déjouer les pièges de leurs adversaires et exploiter les capacités uniques de Darwin dans sa quête pour retourner à la mer. Entre humour, émotion et aventure à enjeux élevés, Darwin’s Paradox! propose un voyage riche en émotions, avec un gameplay ingénieux et un univers marquant.