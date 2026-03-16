Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch et Switch 2.
Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).
Switch 2
- Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage – 25.5GB
- Bang Bang Bandits – Nintendo Switch 2 Edition – 9.7GB
- Deadzone: Rogue – 8.5GB
- Shadow Tactics: Blades of the Shogun – 7.4GB
- Starship Troopers: Ultimate Bug War – 6.2GB
- Rushing Beat X: Return of Brawl Brothers – 2.9GB
- Snoopy & The Great Mystery Club – 2.3GB
- Royal Revolt Survivors – 1.7GB
Switch
- MLB The Show 26 – 30.3GB
- Ghost Master: Resurrection – 10.0GB
- Moto Rush Reborn – 8.3GB
- Battle Puzzle 2048 – Maidens of Steel – 3.9GB
- Bang Bang Bandits – 3.2GB
- Outbreak Fall: Biohazard – 2.2GB
- Virtual Ties Isekaijoucho Traumerei – 2.1GB
- Flying Aces: Legend of the Red Baron – 2.0GB
- Bonnie Bear Saves Frogtime – 1.7GB
- Samurai Simulator: Kensei Warrior – 1.7GB
- Rubato – 1.3GB
- Aroma Love Ready – 1.3GB
- Mistfall Ruins – 993MB
- Moonlight in Garland – 816MB
- Let’s Freeze Some Penguins – 700MB
- Letters to Arralla – 649MB
- Quick Brain: Number Hunt – 581MB
- Opus Magnum: Complete Edition – 440MB
- DigDigDrill – 400MB
- Master Detective: Logic & Mystery Puzzles – 373MB
- Machine Gun Fury – 340MB
- Defending Camelot – 337MB
- Enter the Dodgeball – 300MB
- Castle Tycoon Simulator – 250MB
- HestiaFort – 240MB
- Crabwave – 210MB
- Goritaire – 203MB
- Pie Pie Cafeteria – 137MB
- Dig Out: Prison Escape Simulator – 104MB
- Spot the Spy Guy – 69MB
- Kuky Adventure – 68MB
- Blastoids – 35MB
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