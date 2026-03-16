Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch et Switch 2.

Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

Switch 2

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage – 25.5GB

Bang Bang Bandits – Nintendo Switch 2 Edition – 9.7GB

Deadzone: Rogue – 8.5GB

Shadow Tactics: Blades of the Shogun – 7.4GB

Starship Troopers: Ultimate Bug War – 6.2GB

Rushing Beat X: Return of Brawl Brothers – 2.9GB

Snoopy & The Great Mystery Club – 2.3GB

Royal Revolt Survivors – 1.7GB

Switch