Pour donner une petite chance à l’humanité de perdurer, vous devez massacrer des centaines de parasites extraterrestres. Vaste programme.

La Fédération a besoin de vous, et de ce que la planète Terre compte de héros vaillants, pour prendre les armes dans le FPS rétro Starship Troopers: Ultimate Bug War!, édité par Dotemu (MARVEL Cosmic Invasion) et développé par Auroch Digital (Warhammer 40,000: Boltgun).

Starship Troopers: Ultimate Bug War! est un condensé d’action qui vous oppose à des hordes d’insectes extraterrestres impitoyables qui menacent la paix et la prospérité aux quatre coins de la galaxie. Rejoignez la ligne de front dès à présent tout en profitant de 20 % de réduction sur le prix de base fixé à 24,99 € sur PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Les Arachnides ont lancé leur impitoyable invasion. C’est la menace la plus grave que l’humanité a dû affronter jusqu’à présent. Voici un briefing complet sur le devoir civique honorable et gratifiant qui vous attend, sous la forme d’une bande-annonce de lancement. Les précommandes sont ouvertes pour les versions boîtes de Starship Troopers: Ultimate Bug War! sur PlayStation 5 et Nintendo Switch 2. Vous voulez en savoir plus ? Vous pouvez prêter allégeance aux soldats les plus courageux de l’humanité en précommandant le jeu auprès de votre revendeur préféré !

Starship Troopers: Ultimate Bug War! en bref