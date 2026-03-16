Pour donner une petite chance à l’humanité de perdurer, vous devez massacrer des centaines de parasites extraterrestres. Vaste programme.
La Fédération a besoin de vous, et de ce que la planète Terre compte de héros vaillants, pour prendre les armes dans le FPS rétro Starship Troopers: Ultimate Bug War!, édité par Dotemu (MARVEL Cosmic Invasion) et développé par Auroch Digital (Warhammer 40,000: Boltgun).
Starship Troopers: Ultimate Bug War! est un condensé d’action qui vous oppose à des hordes d’insectes extraterrestres impitoyables qui menacent la paix et la prospérité aux quatre coins de la galaxie. Rejoignez la ligne de front dès à présent tout en profitant de 20 % de réduction sur le prix de base fixé à 24,99 € sur PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.
Les Arachnides ont lancé leur impitoyable invasion. C’est la menace la plus grave que l’humanité a dû affronter jusqu’à présent. Voici un briefing complet sur le devoir civique honorable et gratifiant qui vous attend, sous la forme d’une bande-annonce de lancement. Les précommandes sont ouvertes pour les versions boîtes de Starship Troopers: Ultimate Bug War! sur PlayStation 5 et Nintendo Switch 2. Vous voulez en savoir plus ? Vous pouvez prêter allégeance aux soldats les plus courageux de l’humanité en précommandant le jeu auprès de votre revendeur préféré !
Starship Troopers: Ultimate Bug War! en bref
- Une toute nouvelle campagne solo : chargez au cœur d’un conflit palpitant contre les parasites, le temps d’un scénario original aux enjeux élevés. Libérez la galaxie de l’emprise des arachnides et menez le combat jusqu’à leurs terres infâmes.
- Des zones de combat ouvertes : choisissez votre chemin sur le champ de bataille et explorez de larges environnements pour remplir vos objectifs, comme défendre une zone, abattre des insectes géants ou sauver vos camarades d’une fin aussi douloureuse que prématurée.
- Une puissance de feu anti-insecte dévastatrice : maîtrisez un arsenal impressionnant pour stopper net l’avancée des arachnides, avec des pétoires mortelles à débloquer et des bipieds mécaniques à piloter. Les forces de la Fédération vous accordent tout leur soutien.
- Des insectes encore jamais vus : attention, de nouvelles espèces cauchemardesques rôdent. Visez bien et préparez-vous à affronter des insectes volants et des parasites blindés déterminés à vous mettre en pièces.
- Une héroïne valeureuse : vivez la carrière pleine de rebondissements de la Major Samantha Dietz au fil de ses pérégrinations meurtrières sur les terres aliens de Klendathu, Planet P et au-delà.
- Un style délicieusement rétro : le légendaire Général Johnny Rico vous motive grâce à des vidéos FMV de haute qualité. Parfait pour garder le moral pendant que s’amoncèlent les cadavres de redoutables nuisibles, dans un spectacle en 3D pixelisé d’inspiration rétro.
- Entraînement au combat anti-insectes : testez des technologies de pointe et combattez dans des simulations en incarnant directement nos ennemis insectoïdes. Vous perfectionnez ainsi les compétences dont vous aurez besoin pour éliminer la menace insectoïde.
- Des secrets à profusion : gardez les yeux grands ouverts pendant vos patrouilles afin de débusquer des objets aussi utiles que confidentiels. Même la Fédération ignore leurs coordonnées.
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