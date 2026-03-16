Meridiem est ravi d’annoncer qu’il publiera une édition physique de Naiad, une aventure d’exploration relaxante, minimaliste et colorée. Développé par HiWarp, l’édition physique Flow Edition de Naiad sera distribuée par Meridiem dans les magasins spécialisés européens pour PlayStation 5 et Nintendo Switch à partir du 28 mai 2026.

Meridiem est responsable de la conception et de la fabrication de l’édition physique Flow Edition de Naiad pour PlayStation 5 et Nintendo Switch. Celle-ci inclura une copie du jeu, une jaquette réversible, un livre d’art et du contenu téléchargeable.

Apprenez à nager comme un canard, plonger comme un poisson, filer comme une grenouille et rencontrez d’autres adorables amis tels que des papillons, des lapins, des tortues, des serpents et des crocodiles. Aidez-les à trouver leur chemin et à éviter les obstacles.

Un voyage en 16 épisodes qui vous fera traverser des lieux magnifiques et étranges comme une source, une forêt, une grotte, un lac, un verger… jusqu’à atteindre la mer.

Développé par le développeur solo Elwin Gorman, qui a soigné chaque détail pour créer un jeu très personnel et unique, Naiad offre une expérience bienveillante avec un style visuel original et onirique.

Caractéristiques

Une expérience bienveillante : profitez d’une baignade rafraîchissante et sereine où vous pourrez explorer une rivière paisible à votre rythme. Embarquez pour un voyage émotionnel de croissance jusqu’à atteindre la mer. Jouez avec des animaux amicaux et adorables et faites éclore des fleurs en chantant.

Un style artistique unique et immersif : des visuels magnifiques et une conception sonore vous aident à ressentir l’immersion sous l’eau et à flotter parmi les feuilles et les fleurs. Dans chaque zone, vous découvrirez de nouveaux animaux et de petits secrets, avec une ambiance et une musique différentes au fil de la journée.

Soyez le gardien de la rivière : rejoignez la petite Naiad dans une aventure pour protéger la nature de certains humains qui tentent de profiter de la rivière et de la polluer. Serez-vous capable de guider et d’aider les animaux à trouver leur chemin ?

Naiad sera lancé en édition physique sur PlayStation 5 et Nintendo Switch le 28 mai 2026.