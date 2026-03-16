Une nouvelle rumeur concernant le prochain opus de la série Pokémon Legends vient d’alimenter les discussions au sein de la communauté.

Le jeu, dont le titre temporaire est Pokémon Legends : Galar — également référencé sous le nom de code Project Ringo — proposerait une mécanique de gameplay inédite dans la franchise : la possibilité de contrôler des groupes allant jusqu’à trente Pokémon simultanément, dans un style rappelant directement la série Pikmin de Nintendo.

L’existence du jeu avait déjà été révélée dans le cadre du piratage de Game Freak, mais cet aspect multitroupes n’avait pas été divulgué à l’époque. C’est donc une information inédite qui vient compléter le tableau. La sortie du titre est prévue pour 2028 ou plus tard.

L’aventure se déroulera dans une version préhistorique de Galar, mille ans avant l’invention des Poké Balls. Le joueur y formera des alliances avec des Pokémon sauvages dans le but d’affronter de redoutables adversaires Dynamax. L’objectif narratif central consistera à concevoir la toute première Poké Ball Gigamax en recourant à une technologie ancienne. Le thème directeur du jeu est décrit comme « IA × Physique », avec une attention particulière portée au comportement des Pokémon, à la dynamique de groupe et à leurs interactions avec l’environnement.

Il convient de rappeler que ces informations restent à ce stade non confirmées par Game Freak ou Nintendo et sont à traiter comme des rumeurs issues d’une fuite, en attendant une communication officielle.

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