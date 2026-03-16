Une nouvelle vague de promotions Square Enix est disponible chez plusieurs revendeurs sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. La sélection couvre un large spectre de la production du studio japonais, avec une présence marquée de la série Dragon Quest, mais aussi Final Fantasy et Octopath Traveler 0.
|Jeu
|Prix réduit
|Prix habituel
|Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake
|44,99 €
|59,99 €
|Dragon Quest 3 HD-2D Remake
|29,99 €
|39,99 €
|Dragon Quest 7 Reimagined
|49,99 €
|59,99 €
|Dragon Quest Monsters: The Dark Prince
|23,99 €
|39,99 €
|Final Fantasy 7 Remake Intergrade
|29,99 €
|39,99 €
|Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
|39,99 €
|49,99 €
|Octopath Traveler 0
|39,99 €
|49,99 €
|Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven
|29,99 €
|39,99 €
La réduction la plus significative en valeur absolue concerne Dragon Quest Monsters: The Dark Prince, dont le prix chute de 40 % à 23,99 €. Final Fantasy 7 Remake Intergrade, qui mène la sélection, est quant à lui disponible à 29,99 € contre 39,99 € habituellement.
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