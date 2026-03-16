À l’occasion de son quatrième anniversaire, TUNIC s’est offert une annonce de choix : l’éditeur Finji a confirmé qu’une mise à jour dédiée à la Nintendo Switch 2 est en cours de développement. Aucune date de sortie précise n’a été communiquée, mais l’équipe assure travailler activement sur le projet et invite les joueurs à rester attentifs aux prochaines annonces.

Le contenu exact de cette mise à jour reste pour l’heure inconnu. La version Switch originale du jeu n’était pas exempte de difficultés techniques, ce qui laisse espérer des améliorations de performances significatives sur le nouveau hardwarede Nintendo.

Sorti en 2022, TUNIC est un jeu d’action isométrique développé autour d’un petit renard évoluant dans un monde hostile peuplé de monstres, de ruines et de secrets enfouis. Le titre se distingue par sa mécanique originale de reconstitution du manuel d’instructions du jeu : les pages, disséminées à travers les environnements, révèlent au fil de leur découverte des cartes, des astuces et des techniques cachées. Le combat, exigeant et varié, repose sur l’esquive, le blocage, la parade et l’attaque, face à un bestiaire allant de créatures ordinaires à des boss imposants. La bande-son originale est signée Lifeformed, avec une conception sonore assurée par Power Up Audio.