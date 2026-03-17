Silver Lining Interactive, Fat Alien Cat, Nomo Studio et Maximum Entertainment France sont heureux d’annoncer que Momento, le jeu qui combine décoration d’intérieur et narration à embranchements, sortira en édition physique sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PlayStation 5 dans le courant de l’année 2026.

Choisissez votre espace – Façonnez votre histoire

Momento permet aux joueurs de décorer des pièces et de choisir des objets chargés de sens, tout en observant comment ces choix se répercutent sur la vie du personnage, de l’enfance à l’âge adulte – un mélange enchanteur de liberté créative et de narration émouvante. Interagissez avec les lumières, les livres, les animaux de compagnie, les meubles et bien plus encore, tout en découvrant des intrigues surprenantes sur l’amour, la perte et la puissance du quotidien.

Lors du Next Fest de février sur Steam, la démo a reçu un accueil extrêmement positif, les joueurs louant son atmosphère chaleureuse, son interactivité subtile et ses touches narratives sincères, dans l’attente de la sortie du jeu complet !

En quelques clics, parcourez un monde tactile où vous pouvez jouer avec la lumière, feuilleter des livres, caresser d’adorables animaux et bien plus encore ! Récupérez des objets et des meubles dans le Mode histoire et réutilisez-les à l’infini dans le Mode créatif. À la fin de l’histoire, vous pourrez repartir de zéro pour découvrir de nouvelles intrigues, de nouvelles fins et explorez d’autres histoires d’amour et de deuil.

Caractéristiques principales de Momento :

Décorer librement : vous pouvez agencer votre espace comme vous le souhaitez !

Faire des choix : découvrez comment des décisions simples peuvent influencer toute une vie !

Explorer : fouillez tous les recoins des niveaux. Des surprises sont cachées un peu partout !

Mode créatif : Débloquez des objets et des meubles pour rendre vos pièces uniques !

Secrets cachés : résolvez des puzzles pour découvrir des récompenses spéciales.

Une ambiance charmante : une immersion totale avec des mises en scène relaxantes et de belles musiques.

Momento sera disponible en édition physique sur PlayStation 5, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 au deuxième trimestre 2026.

Fonctionnalités :