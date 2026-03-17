Ubisoft et le développeur Behavior Interactive ont annoncé Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains, prévu pour le 11 juin 2026 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, ainsi que sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC via Steam, Epic Games Store et Ubisoft Store, et GeForce NOW. Une présentation complète du jeu est programmée pour le 29 avril 2026.

Le titre propose une version réinventée du célèbre jeu de plateau de Hasbro, transposée dans l’univers Star Wars. Le plateau de jeu personnalisé intègre des lieux emblématiques de la saga, des cases thématiques remaniées et des éléments dynamiques destinés à rendre chaque partie unique. Des moments cinématiques viennent ponctuer les sessions, tandis que des événements GO inédits introduisent des bouleversements en cours de partie.

La principale nouveauté du concept réside dans sa structure par équipes : les joueurs s’affrontent en modes 2v2 et 3v3, disponibles en ligne comme en coopération locale. Chaque joueur compose son équipe en piochant dans un large roster de héros et de vilains — parmi lesquels Luke Skywalker, Princesse Leia, Dark Vador et Darth Maul — chacun doté de capacités uniques influençant la stratégie collective. La composition des équipes et la synergie entre les personnages jouent un rôle central dans l’issue des parties. Les propriétés peuvent changer de mains instantanément, maintenant une pression constante à chaque lancer de dés.