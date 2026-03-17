Nintendo a déployé la version 22.0.0 du logiciel système de la Nintendo Switch 2, datée du 17 mars 2026. Cette mise à jour se distingue par l’introduction du « Handheld Mode Boost », une nouvelle option qui permet aux logiciels Nintendo Switch compatibles de fonctionner comme si la console était utilisée en mode téléviseur, même lors d’une session en mode portable. Nintendo a publié un guide dédié sur sa page de support officielle pour expliquer comment accéder à cette fonctionnalité et l’utiliser.

GameChat bénéficie également de plusieurs ajouts notables. Il est désormais possible d’inviter des amis dans les sessions GameChat auxquelles on participe, y compris ceux n’ayant pas encore finalisé la configuration initiale de GameChat — à l’exception des comptes supervisés et des utilisateurs n’ayant jamais utilisé une Nintendo Switch 2. La qualité du partage d’écran agrandi au sein des sessions GameChat a par ailleurs été améliorée. Du côté de l’accessibilité, le portugais (Portugal) et le russe rejoignent la liste des langues prises en charge pour la transcription vocale dans GameChat. La synthèse vocale, quant à elle, peut désormais lire le texte de l’album et de la configuration initiale.

Parmi les autres ajouts, il est maintenant possible de sauvegarder des notes privées sur les utilisateurs de sa liste d’amis, ces notes n’étant pas visibles par les amis concernés. Elles sont également consultables et modifiables depuis l’application Nintendo Switch App à partir de sa version 3.3.0. La navigation vidéo gagne en confort avec la possibilité d’avancer ou reculer de dix secondes via les boutons ZR et ZL lors du visionnage en plein écran dans les actualités ou le Nintendo eShop. L’album prend en charge de nouveaux types de fichiers pour les téléchargements automatiques : vidéos raccourcies, scènes vidéo enregistrées en captures d’écran, et captures d’écran avec texte ajouté.

La gestion du stockage s’affine avec l’affichage de la capacité par type de données, aussi bien pour la mémoire interne que pour la carte microSD Express. Un test audio est désormais accessible lorsque l’option PCM linéaire 5.1 est sélectionnée. Le mode avion gagne en flexibilité : les préférences Bluetooth, Wi-Fi et NFC sont mémorisées entre chaque activation, et il est possible de les activer ou désactiver individuellement depuis les paramètres rapides. Enfin, l’application Contrôle parental peut désormais envoyer une notification — y compris en push — lorsque le code secret est saisi sur la console, à partir de sa version 2.4.0.

La mise à jour 22.0.0 concerne également la Nintendo Switch originale, avec un périmètre plus restreint : mise à jour du texte et des animations pour le chargement des cartes de jeu virtuelles, ajout des mémos pour la liste d’amis, notification de saisie du code parental, et améliorations générales de stabilité.

Ver. 22.0.0 (datée du 17/03/2026)

Le texte et les animations lors du chargement d’une carte de jeu virtuelle dans le menu HOME ont été mis à jour.

Il est désormais possible de sauvegarder des notes concernant les utilisateurs se trouvant dans votre liste d’amis. Les notes ne seront pas visibles pour vos amis. Il est également possible de consulter et modifier ces notes depuis l’application Nintendo Switch App. Cette fonctionnalité n’est disponible qu’avec la version 3.3.0 ou ultérieure de l’application.

Les fonctionnalités suivantes ont été ajoutées à GameChat : Vous pouvez inviter vos amis aux sessions GameChat auxquelles vous êtes en train de participer. Il n’est pas possible d’inviter certains amis, notamment ceux qui ont des comptes Nintendo supervisés. Les amis n’ayant pas terminé la configuration initiale de GameChat peuvent désormais être invités dans GameChat. Il n’est pas possible d’inviter certains amis, notamment ceux qui ont des comptes Nintendo supervisés ou ceux qui n’ont jamais utilisé une console Nintendo Switch 2. Les changements pourraient mettre un certain temps à devenir visibles après le passage à la version 22.0.0 du logiciel système. La qualité du partage d’écran agrandi lors des sessions GameChat a été améliorée.

Il est désormais possible d’avancer ou reculer de 10 secondes avec les boutons ZR et ZL lors du visionnage d’une vidéo en plein écran dans les actualités ou le Nintendo eShop.

Il est désormais possible de mettre automatiquement en ligne les types de fichiers suivants depuis l’album : Vidéos raccourcies, scènes vidéo enregistrées en tant que captures d’écran, et captures d’écran auxquelles du texte a été ajouté

Le portugais (Portugal) et le russe ont été ajoutés à la liste des langues prises en charge pour la transcription dans GameChat dans la section Accessibilité des paramètres de la console.

des paramètres de la console. La synthèse vocale, qui se trouve dans la section Accessibilité , peut désormais convertir en paroles le texte de l’album et de la configuration initiale. Pour savoir comment activer la synthèse vocale lors de la configuration initiale, consultez l’article Configuration initiale et connexion de la console Nintendo Switch 2.

, peut désormais convertir en paroles le texte de l’album et de la configuration initiale. Il est désormais possible de voir la capacité de stockage pour chaque type de données dans la mémoire de la console et la carte microSD Express insérée.

Il est désormais possible de réaliser un test audio lorsque l’option PCM linéaire 5.1 est sélectionnée pour le paramètre Son du téléviseur dans la section Son .

est sélectionnée pour le paramètre dans la section . La région « Hong Kong/Taïwan/Corée du Sud » est devenue « Hong Kong/Taïwan/Corée du Sud/Asie du Sud-Est » dans la section Console .

. L’option Amélioration du mode portable a été ajoutée pour le paramètre Fonctionnement des logiciels Nintendo Switch dans la section Console . Lorsque l’amélioration du mode portable est activée, les logiciels Nintendo Switch compatibles fonctionnent comme si la console était utilisée en mode téléviseur. Il est possible que certaines fonctionnalités soient affectées. Pour en savoir plus, consultez la description sur la console.

a été ajoutée pour le paramètre dans la section . Les fonctionnalités suivantes ont été ajoutées en mode avion : Lorsque le mode avion est activé, les options définies précédemment pour le Bluetooth, le Wi-Fi et le NFC sont à nouveau appliquées. Il est désormais possible d’activer et désactiver manuellement le Bluetooth, le Wi-Fi et le NFC en mode avion depuis le paramétrage rapide.

Il est désormais possible de recevoir une notification dans l’application Contrôle parental Nintendo Switch pour appareil connecté lorsque le code secret du contrôle parental est correctement saisi sur la console. Vous pouvez également choisir de recevoir une notification push sur votre appareil connecté. Cette fonctionnalité n’est disponible qu’avec la version 2.4.0 ou ultérieure de l’application.

Des améliorations générales de stabilité de la console ont été apportées pour une meilleure expérience utilisateur.

Pour activer le le Handheld Mode Boost, c’est dans Paramètres > Console > Fonctionnement des logiciels Switch. Autre petit ajout : « Gestion des données » détaille maintenant ce qui prend de la place.