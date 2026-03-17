Une nouvelle capture d’écran issue d’une version bêta de Pokémon Winds et Pokémon Waves vient d’être mise en circulation. L’image provient d’une build datant de plusieurs années et, à ce titre, ne reflète pas l’état actuel du développement du jeu.

Ce qui rend cette fuite particulièrement intéressante, c’est le contexte dans lequel la capture a été réalisée : elle date d’une période où le projet ciblait encore la Nintendo Switch originale, et non la Switch 2.

L’image est issue du même piratage de Game Freak — également connu sous le nom de « Teraleak » — qui avait eu lieu en 2024. C’est cette même fuite massive qui, vers la fin de l’année 2024, avait commencé à livrer un volume important d’informations sur les projets en cours de développement chez Game Freak, dont Pokémon Legends : Galar.