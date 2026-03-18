Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres est désormais disponible via l’application Nintendo GameCube – Nintendo Classics sur Nintendo Switch 2. Le titre sorti en 2005 devient ainsi le dixième jeu GameCube à intégrer le service Nintendo Switch Online. Sa disponibilité ce mois-ci avait été annoncée au préalable, mais sans date précise — c’est désormais chose faite.

L’application Nintendo GameCube – Nintendo Classics est téléchargeable exclusivement depuis le Nintendo eShop de la Switch 2 et est réservée aux abonnés Nintendo Switch Online + Pack additionnel.

Dans ce RPG, une organisation malfaisante exploite des Pokémon Obscurs pour assouvir ses ambitions de domination mondiale. Accompagné d’Évoli, le joueur doit affronter de redoutables ennemis, capturer les Pokémon Obscurs et les purifier avant qu’il ne soit trop tard, avec l’aide de nombreux alliés croisés en chemin. Le mystère du Lugia Obscur est au cœur de l’aventure.