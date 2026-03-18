THQ Nordic a dévoilé plusieurs titres à venir sur Nintendo Switch 2 au cours de l’année 2026, avec trois sorties échelonnées entre juin et octobre. À noter également qu’un quatrième titre, Bob l’éponge: les Titans des marées (SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide), précédemment sorti sur Switch 2, est désormais également annoncé sur Nintendo Switch originale.

Destroy All Humans! ouvre le bal le 23 juin 2026. Le remake du classique culte de l’invasion extraterrestre, déjà disponible sur Nintendo Switch, débarque sur Switch 2 avec des visuels enrichis, des environnements plus denses, des shaders améliorés et une résolution Full HD allant jusqu’à 1440p. Le Skin Pack DLC est inclus dans cette version.

Destroy All Humans! 2 – Reprobed suit le 15 septembre 2026, packagé avec le Reprobed: Skin Pack et le Reprobed: Challenge Accepted DLC. Cet épisode situé dans les années 60 propose un monde ouvert plus vaste, un périple à travers le globe et une revanche contre le KGB, le tout dans une aventure solo pensée pour la plateforme.

Disney Epic Mickey: Rebrushed clôt ce calendrier le 6 octobre 2026. Ce remake du jeu de plateforme 3D envoie Mickey Mouse explorer le Wasteland, un royaume peuplé de personnages Disney oubliés. Le joueur façonne le monde et le destin de Mickey grâce à un pinceau magique combinant peinture et dissolvant. La version Switch 2 propose une résolution supérieure, un framerate amélioré, des contrôles à la souris via le Joy-Con 2, et inclut le Costume Pack DLC.

Enfin, SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide arrive sur Nintendo Switch originale le 13 octobre 2026. Le joueur incarne alternativement Bob l’éponge et Patrick pour rétablir l’ordre à Bikini Bottom après qu’un affrontement entre le Hollandais Volant et le Roi Neptune a semé le chaos sous les océans. Le jeu est intégralement doublé par le casting original de la série.