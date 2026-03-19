Le jeu indépendant à succès de No Brakes Games ouvre ses portes à de nouveaux joueurs pour une expérience Human Fall Flat ultime, avec cinq nouveaux niveaux inédits sur Nintendo Switch.

Le studio de développement No Brakes Games et l’éditeur Curve Games ont le plaisir de vous annoncer la sortie du jeu indépendant à succès Human Fall Flat sur Nintendo Switch 2. Avec plus de 58 millions de joueurs à travers le monde, Human Fall Flat est un jeu drôle et divertissant à apprécier en solo ou jusqu’à huit joueurs !

Cette édition optimisée pour la console nouvelle génération de Nintendo offre la dose de charme, de chaos et de créativité habituelle et appréciée par les joueurs. Grâce à l’édition Nintendo Switch 2, plongez dans un parfait mélange de cinq nouveaux niveaux : Chantier naval, Musée, Randonnée, Royaume des bonbons et Salle de test. Venez également redécouvrir des niveaux intemporels très appréciés des fans, tels que Château, Aztèque et Eau. De plus, tous les futurs niveaux de Human Fall Flat seront disponibles dès leur sortie sur consoles, y compris Steampunk Party et le niveau inédit Viking mettant en scène le personnage DAVE THE DIVER, disponible prochainement.

En achetant Human Fall Flat – Nintendo Switch 2 Edition, vous pourrez également partager les nouveaux niveaux exclusifs à la Nintendo Switch 2 avec vos amis sur Nintendo Switch grâce à la fonctionnalité GameShare.

Human Fall Flat – Nintendo Switch 2 Edition est disponible en version numérique pour 19,99 €. Si vous possédez déjà Human Fall Flat sur votre Nintendo Switch, vous pouvez passer à la Nintendo Switch 2 Edition pour 4,99 €.

Caractéristiques principales de Human Fall Flat – Nintendo Switch 2 Edition :

Tous les niveaux actuels et futurs, des classiques aux mondes inédits, seront disponibles dès leur sortie sur consoles.

Résolvez des énigmes en solo ou essayez le mode multijoueur en ligne jusqu’à huit joueurs, où se mêlent travail d’équipe, chaos et fous rires.

Des possibilités infinies : poussez, tirez, grimpez, laissez-vous tomber et tâtonnez pour résoudre les énigmes.

: poussez, tirez, grimpez, laissez-vous tomber et tâtonnez pour résoudre les énigmes. Jouez en toute fluidité grâce à la souris de la Nintendo Switch 2 pour des mouvements encore plus précis.

grâce à la souris de la Nintendo Switch 2 pour des mouvements encore plus précis. La fonctionnalité GameChat permet aux joueurs de partager leur écran et de discuter grâce au microphone intégré.

permet aux joueurs de partager leur écran et de discuter grâce au microphone intégré. GameShare permet aux joueurs de partager les nouveaux niveaux exclusifs à la Nintendo Switch 2 avec leurs amis sur Nintendo Switch.

Rich Keen, vice-président de l’édition chez Curve Games, a déclaré : « Nous sommes ravis de pouvoir proposer Human Fall Flat sur la Nintendo Switch 2. Grâce à cette édition améliorée, les joueurs pourront découvrir de nouvelles fonctionnalités exceptionnelles, telles que GameChat et GameShare, mais également jouer à cinq niveaux inédits sur Switch et profiter de tous les nouveaux niveaux dès leur sortie sur consoles. »