Rejoignez Lukida et ses amis dans ce tout nouveau RPG de science-fiction !

Nous sommes ravis d’annoncer notre partenariat avec IKINAGAMES Co., Ltd. pour publier un tout nouveau RPG, STARBITES, qui arrivera sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Steam le 21 mai.

Rejoignez Lukida et ses alliés pour découvrir la vérité enfouie sous les sables de Bitter !

Enfourchez votre Motobot et roulez vers la liberté dans le tout nouveau RPG STARBITES ! Sur Bitter, une planète désertique ravagée par les séquelles d’une guerre interstellaire, une jeune ferrailleuse nommée Lukida rêve de s’évader vers les étoiles. Mais l’attaque soudaine d’un robot géant va déclencher une série d’événements qui changera sa vie – et le destin de Bitter – à jamais.

Explorez les vastes étendues de Bitter depuis votre Motobot et combattez pour la victoire dans un système de combat au tour par tour, facile à apprendre et passionnant à maîtriser. Formez votre équipe, équipez vos Motobots d’armements puissants, et partez à l’aventure dans les déserts de Bitter ! Quelque part sous les dunes, la vérité sur ce qui s’est passé il y a 45 ans vous attend…

Caractéristiques :

Brisez vos ennemis : Apprenez les faiblesses de vos ennemis, brisez ensuite leur garde pour infliger des dégâts massifs dans un gameplay RPG classique au tour par tour, facile à prendre en main mais difficile à lâcher. Déclenchez des tours supplémentaires grâce à l’état d’excitation « Driver’s High » pour renverser le cours du combat !

Roulez sur votre Motobot : Chaque personnage possède son propre Motobot, adapté à sa personnalité et à son style de combat. Lukida chevauche son robot armé d’une lance-pierre, tandis que Gwendoll glisse élégamment sur son hoverbike clinquant.

Secrets sous les dunes : Les sables de Bitter cachent de nombreux secrets. Découvrez la vérité dans cette histoire captivante mêlant regrets, vengeance et rédemption.

STARBITES sortira le 21 mai sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 (en édition Nintendo Switch 2 Edition), PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC ! Le jeu est toujours disponible en précommande en versions Standard et Limitée. Un pack de mise à niveau vers l’édition Nintendo Switch 2 Edition sera également disponible dès le premier jour pour 4,99 € !