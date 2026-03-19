Une faille du Monde virtuel s’ouvre vers l’univers d’Angry Birds, avec un contenu printanier et des modifications de confort

Two Point Studios et SEGA Europe, en partenariat avec Rovio, intègrent l’univers emblématique et chaotique d’Angry Birds au Monde virtuel de Two Point Museum avec une nouvelle mise à jour gratuite, disponible aujourd’hui.

Le Monde Virtuel est une carte d’expédition de Two Point Museum en constante expansion, permettant aux joueurs et aux joueuses d’explorer des points d’intérêt de différents univers pour y trouver de nouveaux spécimens et décorations.

La dernière faille en date va voler dans les plumes de plus d’un conservateur en catapultant les Angry Birds à Two Point County. Les joueurs pourront employer Red et ses amis pour attirer les amateurs d’oiseaux et repousser les méchants cochons qui souhaitent poser leurs sabots sur les collections des musées. La faille permettra également d’accéder à de nouvelles zones comme l’île des cochons, où les explorateurs pourront découvrir des reliques de l’univers d’Angry Birds et le tout premier spécimen zoologique d’oiseau.

En dehors de la faille du Monde Virtuel d’Angry Birds, les conservateurs pourront également effectuer un petit nettoyage de printemps en dotant leurs musées de nouveaux éléments de saison pour rafraîchir les couloirs. Des aventures inédites les attendront aux nouveaux points d’intérêt des Îles de Pâques, où les joueurs pourront découvrir de charmantes boules de poils tout juste sorties d’hibernation qui inciteront un nouveau type de visiteurs à venir au musée : les chasseurs d’œufs.

Disponible dès aujourd’hui, cette mise à jour gratuite est remplie à ras bord de contenus et de modifications de confort. Les explorateurs les plus chevronnés pourront ainsi obtenir de nouvelles récompenses de rang de conservateur, des éléments d’extérieur comme des tables de pique-nique pour profiter des beaux jours et tout un tas de spécimens aquatiques pour remplir les eaux de la Baie saline. De quoi largement occuper les conservateurs et leurs musées pour le printemps.

Contenu de la mise à jour Two Point Museum – Angry Birds :

Explorez l’île des cochons et ses trois nouveaux points d’intérêt : les plateaux de cobalt, la forêt de bambous et la ville des cochons

Couvrez vos visiteurs de biens Angry Birds avec de nouvelles marchandises pour la boutique de cadeaux

Obtenez neuf nouveaux spécimens, dont une exposition interactive et de nouveaux spécimens zoologiques en liberté

Décorez votre musée avec des éléments, des papiers peints et des sols inédits pour recréer votre propre Angryvers

Contenu de la mise à jour Two Point Museum – Printemps :