Le studio indépendant néerlandais Starbrew Games a annoncé la date de sortie de Duck Side of the Moon sur Nintendo Switch, PC via Steam et Epic Games Store : le jeu sera disponible le 7 mai 2026.

Duck Side of the Moon est un jeu d’exploration et de crafting en monde ouvert à l’ambiance cosy, dans lequel le joueur incarne Doug, un canard astronaute qui s’écrase dans une galaxie insolite et doit y reconstruire sa vie. L’aventure se déroule à un rythme volontairement tranquille : Doug parcourt de petites planètes colorées, récolte des ressources, fabrique des gadgets et améliore progressivement son vaisseau spatial pour en faire un véritable chez-soi. En chemin, il rencontre les habitants improbables de cette galaxie fantaisiste, dont des rochers étonnamment bavards, et les aide à travers des quêtes au ton bienveillant.

La personnalisation occupe également une place dans le jeu, que ce soit à travers la décoration du vaisseau ou l’habillage de Doug lui-même avec des tenues et chapeaux farfelus. Le titre propose par ailleurs un bouton dédié au coin — fonctionnalité dont on ne saurait se passer. Le scénario s’articule autour d’une réflexion sur la notion de chez-soi et sur la valeur du repos, dans un univers qui assume pleinement son côté détendu et poétique.