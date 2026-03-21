Le jeu Escape from Ever After est un RPG d’aventure et de plateforme (fortement inspiré par le style des premiers Paper Mario) dont la sortie sur Nintendo Switch a eu lieu le 23 janvier 2026. Il est disponible sur l’eShop de la console au prix de 24,99 €. Le titre se démarque par son concept original mêlant l’univers des contes de fées à une satire d’une entreprise d’aujourd’hui. Le jeu est développé par le studio indépendant Sleepy Castle Studio. Cette petite équipe de passionnés s’est donné pour mission de faire revivre le genre du « Paper Mario RPG » avec une touche de modernité. Ils ont lancé le projet sur Kickstarter le 1er novembre 2022 avec une sortie prévue en mars 2024 à la base, mais la sortie a été retardée ; ils en ont profité pour obtenir des retours des joueurs en donnant accès à un prologue, puis plus tard à une démo. L’édition du jeu est assurée par HYPETRAIN DIGITAL, qui a été créé en 2015. En tant qu’éditeur spécialisé dans le soutien aux projets indépendants audacieux, ils sont également développeurs pour des jeux comme The Wild Eight ou Voidtrain, mais ces derniers ne sont jamais sortis sur Nintendo Switch.

C’est l’histoire d’un conte qui se déroule pas comme prévu

Le narrateur vous conte les aventures de Flynt Buckler, un aventurier de conte de fées classique. Son village a été régulièrement assiégé par Tinder, un puissant dragon maléfique, à maintes reprises et notre héros décide de prendre d’assaut le château comme trop souvent, sans jamais réussir à le vaincre. À la surprise du narrateur lui-même, Flynt se retrouve à l’accueil d’une entreprise… alors qu’il se trouve pourtant au château de Tinder. Son redoutable adversaire est introuvable et son château est rempli de personnages de contes sirotant un café, tenant des réunions et remplissant des rapports. Après quelques péripéties, il s’avère qu’Ever After Inc., une entreprise du monde réel, utilise tous les contes pour avoir de la main-d’œuvre supplémentaire pour diverses tâches (immobilier, administratif, ressources humaines et bien plus encore). Face à cette situation invraisemblable, Flynt et Tinder décident de s’allier en obtenant un travail à Ever After Inc. pour détruire l’entreprise de l’intérieur et isoler tous les contes les uns des autres, afin d’éviter l’exploitation de ces derniers par le monde des humains. L’histoire est sympathique sur le principe : c’est absurde, mais ça laisse entrevoir de nombreuses possibilités pour les différents mondes que Flynt va rencontrer au cours de son aventure, du moins en théorie. Vous pourriez croire qu’ils vont mélanger Boucle d’or et les Trois Ours avec Les Trois Petits Cochons, cela ne va pas aussi loin que vous le penseriez. Ne désespérez pas, il y a plein de petites péripéties amusantes qui relancent l’intrigue de l’aventure. Là où vous devriez aider Blanche-Neige et les sept nains comme dans Kingdom Hearts, vous allez plutôt frapper les sept nains pour obtenir l’autorisation de construire un hôtel de luxe (il s’agit d’un exemple pour éviter le spoil). Au cours de votre aventure, vous allez recruter de nouveaux alliés qui seront tous spoilés dans le menu principal du jeu, malheureusement. Les relations entre les différents personnages prendra un peu de temps à se concrétiser, mais ce sera amusant et touchant de les voir évoluer. Les PNJ, en revanche, sont un peu oubliés : quand il y a un nouveau chapitre, presque personne n’a de nouvelles choses à raconter, sauf si c’est pour une quête secondaire. Cela fait que le temps passé dans le hub à discuter avec les PNJ n’offre pas souvent l’occasion d’avoir des dialogues des plus intéressants comparé à son inspiration Paper Mario : La Porte Millénaire. Le jeu est actuellement en anglais et en japonais uniquement sur Nintendo Switch, il y a des mises à jour sur la version Steam qui ajoutent des langues donc une traduction française pourrait arriver prochainement. Dans l’ensemble, l’histoire est plutôt originale et sympa à suivre bien qu’elle aurait bénéficié à être un poil plus farfelue, et il n’y a pas de version française pour l’instant.

Un Paper Mario-like qui se démarque

Vous contrôlez Flynt équipé de son bouclier tout au long de l’aventure. Vous obtiendrez de nouveaux alliés qui auront également des capacités uniques ; malheureusement, les nouveaux coéquipiers seront tous spoilés dans les premières minutes du jeu. Flynt peut sauter, marcher, pousser des objets, utiliser la capacité d’un allié hors combat et lancer son bouclier. Ce dernier servira autant à actionner des leviers qu’à récupérer des objets à distance, comme Koopek ou Kooper dans Paper Mario avec un peu plus de liberté vu qu’on pourra sauter et jeter son bouclier. Flynt est agréable à déplacer de droite à gauche, car il est assez rapide avec un saut facile à prendre en main. Cela se rapproche plus d’une mécanique de platformer que d’un RPG classique, même si les phases de plateforme ne sont jamais ultra complexes. Selon l’allié que vous utiliserez, ses capacités serviront pour diverses situations. Le premier à vous rejoindre est Tinder, le dragon, qui pourra cracher du feu pour brûler certains éléments du décor afin d’obtenir des objets ou ouvrir une porte, et bien d’autres choses encore. L’usage des capacités des alliés est plutôt sympathique, même si certaines sont largement plus utilisées que d’autres, car elles ont plus d’utilité ou sont liées à des énigmes plus complexes. Il est rare de se retrouver face à une énigme impossible demandant des allers-retours infernaux, même si certaines énigmes sont plutôt bien pensées. C’est tant mieux, même s’il est un poil dommage que la plupart d’entre elles se résolvent en un tour de main. Passons maintenant aux combats. Ils s’engagent soit si un adversaire vous touche, soit si vous le cognez avec un allié ou le bouclier de Flynt. Frapper en premier vous donne l’avantage du premier coup ; sinon, vous ramasserez d’entrée de jeu une petite mandale des ennemis. En combat, chaque personnage a le choix entre : une frappe de base ;

une frappe spéciale utilisant des MP (selon celles que vous avez débloquées pour le personnage) ;

une attaque synchronisée, qui utilise votre barre de synchronisation (elle gagne en puissance selon le nombre d’alliés débloqués et son effet change selon le personnage qui l’active) ;

utiliser un objet ;

faire un choix Tactique. Les objets ont divers effets : la majorité sert à soigner vos Points de Vie (PV) ou vos Points de Mana (PM), tandis que d’autres infligent des dégâts, des soins de statuts ou augmentent la défense et l’attaque. La variété des objets reste assez limitée, surtout ceux qui infligent des dégâts ou augmentent vos stats, vous aurez vite fait le tour. Enfin, la partie Tactique permet de se mettre en mode défense pour réduire les dégâts de base, d’encourager l’équipe pour augmenter la barre de synchronisation, ou d’utiliser la Recherche pour obtenir les infos de l’ennemi (PV, défense et indices sur ses capacités). La fuite est également un choix possible, sauf contre la majorité des boss. Chaque commande d’action que vous effectuerez est liée à un « mini-jeu » : si vous l’exécutez correctement, elle fera des dégâts supplémentaires. Dans le cas contraire, l’attaque peut tout simplement rater ou faire moins de dégâts. Cela ajoute de la tension et une belle récompense en cas de réussite à tous les combats. Ces commandes s’appliquent aussi lors des attaques ennemies, qui ont chacune un timing différent ; bien les réaliser permet généralement de réduire les dégâts de 1 point. Lors des combats, vous pouvez échanger vos partenaires, même Flynt, bien qu’il soit le personnage principal. Cela vous demandera de la barre de synchronisation en échange, sauf lors du premier tour. Si l’un de vos alliés périt, quelle qu’en soit la raison, il reste sur le terrain sans action possible. Vous aurez alors le choix : le ressusciter avec un objet (si vous en avez un pour), ou utiliser la barre de synchronisation. Dans ce second cas, l’allié toujours vivant perdra la moitié de ses PV pour les transmettre à son allié ressuscité et vous perdrez une précieuse action donc il faudra bien réfléchir à votre choix. Le dernier paramètre qui influencera vos personnages est celui des trinkets. Il s’agit de capacités passives qui confèrent diverses capacités, plus ou moins utiles, en échange de points de trinket dont chaque personnage possède un total individuel. Notez que certains trinkets particuliers vous seront donnés au cours de l’aventure : ceux-là sont gratuits et actifs sur tous les personnages en même temps. Ils ont généralement un impact important sur l’ensemble des combats. Comme pour les objets, le nombre de trinkets est relativement limité et, malgré des effets intéressants, vous aurez vu 90 % d’entre eux avant la moitié du jeu. D’ailleurs, ceux-ci s’obtiennent soit au sol, soit dans des coffres, soit en magasin, ou encore en effectuant une quête secondaire. Évidemment qui dit combat dit monstre à affronter, chaque monde a ses ennemis qui s’inspirent généralement du conte que vous visitez. Le casting reste assez important jusqu’à 70% du jeu puis il utilisera le color swap où ils ont le même pattern mais effectuent plus de dommages avec un peu plus de défense et de PV. Cela étant dit, les attaques qu’ils peuvent effectuer sont assez différentes, ajoutant une grande variété de patterns. Il faudra faire attention à la position de chacun : s’ils ont une arme tranchante pointée devant ou au-dessus d’eux, cela vous infligera des dégâts, ce qui annulera votre action si vous ne prenez pas en compte le placement de votre personnage lors de son attaque. Pour les boss, c’est un peu la même chose, sauf qu’ils auront plus de conditions pour les vaincre efficacement. Ce seront toujours des affrontements originaux avec des patterns plutôt coriaces. Les ennemis, et même Flynt et ses alliés, peuvent infliger des altérations de statut telles que le poison, l’épuisement ou la peur. Celles-ci seront étonnamment difficiles à enlever, vu que les objets qui enlèvent les altérations de statut sont relativement rares. Après un combat, vous obtiendrez deux choses : de l’argent et de l’expérience. L’argent peut également se trouver en dehors des combats un peu partout, il sert uniquement à acheter des objets et des trinkets. L’expérience (XP) permettra de monter de niveau, ce qui vous donnera 3 choix : augmenter vos PV, augmenter vos MP ou augmenter le nombre de point trinket (max 25). De façon générale, les point trinket sont plus utiles vu qu’ils permettent d’avoir des capacités supplémentaires qui vous aideront plus que des PV.

Une ambiance de fantasy embrumée par les corporations

Les musiques sont variées : chaque monde a sa propre identité sonore et il n’y a presque pas de recyclage, à l’exception de quelques lieux ayant la même fonction (comme ceux qui réutilisent la musique du hub). Concernant les musiques de combat, la mélodie de base reste la même, mais elle est jouée selon le thème du monde en cours. Vous retrouverez un peu tous les styles, mais l’ambiance est généralement très dynamique (surtout en combat), avec des morceaux « feel good », des airs de thriller et bien d’autres genres qui s’adaptent aux différents contes traversés. Dans l’ensemble, la bande-son est plutôt bien utilisée et il n’y a pas réellement de mauvais morceaux. On pourra juste regretter que la musique de combat revienne un peu trop souvent, car il est parfois difficile d’esquiver les affrontements et l’on se retrouve souvent engagé sans le vouloir. Le sound design fait le travail comme il faut : il est suffisamment riche et marque bien les différentes actions, ce qui permet de facilement repérer si une commande a été effectuée correctement ou non. Pour accompagner tout cela, les graphismes sont relativement réussis. On y retrouve un style « papier » fusionné avec un aspect cartoon moderne aux couleurs assez vives. Cela permet de créer un contraste frappant avec le côté corporatif d’Ever After Inc. et ses bureaux tristounets à n’en plus finir. Chaque niveau étant basé sur un conte différent, le jeu propose des thèmes uniques qui brisent la monotonie. Le dépaysement est total, surtout lorsque l’on tombe sur des structures modernes construites par l’entreprise alors que l’on se trouvait, l’instant d’avant, sur une île paradisiaque. Dans l’ensemble l’ambiance du jeu est réussie, il arrive autant à faire vivre les contes que faire remarquer au joueur l’impact par la corporation Ever After Inc.

Un conte qui est LONG avec plein de quêtes secondaires

Le jeu propose une aventure d’environ 15 à 18 heures répartie sur 6 chapitres. Nous avons compté le conte des aventures de Flynt, qui sert de Hub, mais il propose également son lot d’événements et de lieux obligatoires à visiter. Pour les joueurs qui visent le 100 %, il faudra compter entre 24 et 27 heures. La quête de complétion est assez riche puisque chaque niveau cache des pierres de soleil, des pierres de braise, des bouteilles d’encre ainsi que divers objets et trinkets. Pour tout terminer, vous devrez : récupérer 70 gemmes de soleil ;

trouver les 30 bouteilles d’encre et les 3 pierres de braise ;

obtenir les 4 améliorations d’inventaire ;

identifier les 100 ennemis du bestiaire ;

accomplir toutes les quêtes secondaires ;

venir à bout de l’Escalier du Succès et de ses 100 étages. Côté rejouabilité, le jeu propose trois niveaux de difficulté (Facile, Normal et Difficile). Cela permet d’ajuster le défi, même si le jeu ne propose pas de choix narratifs alternatifs ou de changements drastiques dans le gameplay, si ce n’est une résistance accrue des adversaires. Même dans sa difficulté la plus importante, le jeu reste relativement facile et ça se fera ressentir. L’aventure est superbe dans son ensemble. Le point noir serait le chapitre 4, avec ses innombrables combats dont certains auraient clairement pu être retirés pour éviter que cela ne devienne redondant. C’est d’autant plus frustrant que l’on n’a pas vraiment le choix : la majorité du chapitre impose des combats quelconques et sans réelle difficulté, après il a d’autres aspects plus sympas que nous vous laissons découvrir.