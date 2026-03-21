L’éditeur Xbox Game Studios et les développeurs Mojang Studios et Double Eleven ont annoncé la sortie de Minecraft Dungeons II sur PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, Switch et PC (Steam, Microsoft Store). Le jeu sortira en 2026.

Voici un aperçu du jeu, fourni par Xbox Game Studios :

Le prochain chapitre de Minecraft Dungeons commence à l’automne 2026! Une nouvelle menace s’abat sur la terre. Devenez un héros et affrontez à nouveau les forces du mal!

Le travail d’un héros n’est jamais terminé! Le désordre se prépare et le monde est face à une menace sans pareille. Un nouveau danger gagne en puissance, prêt à s’abattre sur la terre et à semer le chaos.

Retournez dans le monde de Minecraft Dungeons dans une toute nouvelle aventure de jeu de rôle d’action, débordant de rencontres à enjeux élevés, de défis palpitants et de lieux jamais vus auparavant, alors que vous vous apprêtez à sauver un monde en crise. Allez-vous, vous et vos alliés, l’emporter sur les forces du mal et sauver la situation une fois de plus?

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